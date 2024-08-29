الصحة العالمية: شلل الأطفال يغزو الجهاز العصبى ويسبب الشلل فى ساعات

كتبت أمل علام

كشف موقع Medical Express، إنه تم القضاء على شلل الأطفال في معظم أنحاء العالم كجزء من الجهود التي بذلتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها على مدى عقود من الزمن للقضاء على المرض، ولكن شلل الأطفال هو أحد أكثر الأمراض المعدية فى العالم ولا يزال ينتشر في عدد صغير من البلدان، وتريد منظمة الصحة العالمية وشركاؤها القضاء على شلل الأطفال في السنوات القليلة المقبلة.

وقال الموقع، إنه حتى يختفى الفيروس من على وجه الأرض، فإنه سيستمر فى إحداث فاشيات فى أى مكان لا يتم فيه تطعيم الأطفال بشكل كامل، وكانت إصابة طفل غير ملقح بشلل الأطفال مؤخراً فى غزة هى المرة الأولى التى يتم فيها الإبلاغ عن المرض فى المنطقة منذ أكثر من 25 عاماً.

ما هو شلل الأطفال؟

شلل الأطفال هو عدوى يسببها فيروس يصيب الأطفال دون سن الخامسة، لا تظهر على معظم المصابين بشلل الأطفال أي أعراض، ولكن يمكن أن يسبب الحمى والصداع والقيء وتيبس العمود الفقري، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يغزو شلل الأطفال الجهاز العصبي ويسبب الشلل في غضون ساعات، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتقدر وكالة الأمم المتحدة أن حالة واحدة من كل 200 حالة شلل أطفال تؤدي إلى شلل دائم، وعادة ما يكون في الساقين، ومن بين الأطفال المصابين بالشلل، يموت ما يصل إلى 10% عندما تشل عضلات التنفس لديهم.

ينتشر الفيروس من شخص إلى آخر، ويدخل الجسم عن طريق الفم، وينتشر في أغلب الأحيان عن طريق ملامسة نفايات شخص مصاب، أو في حالات أقل، عن طريق المياه أو الطعام الملوث.

ما مدى تأثير شلل الأطفال في الماضي؟

قبل تطوير أول لقاح في الخمسينيات من القرن العشرين، كان شلل الأطفال من بين أكثر الأمراض التي يخشاها الناس، فقد أدى تفشي المرض في نيويورك عام 1916 إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، كما أدى أسوأ تفشي مسجل في الولايات المتحدة عام 1952 إلى مقتل أكثر من 3000 شخص، وقد عانى العديد من الأشخاص الذين نجوا من شلل الأطفال من عواقب مدى الحياة، بما في ذلك الشلل وتشوهات الأطراف، كما احتاج بعض الأشخاص الذين أصيبوا بالشلل في عضلات التنفس إلى غرف "رئة حديدية" لمساعدتهم على التنفس.

متى بدأت حملة الاستئصال؟

في عام 1988، أقرت منظمة الصحة العالمية باستئصال شلل الأطفال، بعد النجاح الذي تحقق في القضاء على الجدري قبل 8 سنوات، وكان هدفها الأصلي القضاء على شلل الأطفال بحلول عام 2000، وعززت منظمة الصحة العالمية ــ إلى جانب شركائها بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، واليونيسيف، والروتاري الدولي ــ إنتاج لقاح فموي، وأطلقت حملات تحصين واسعة النطاق. وانخفضت حالات شلل الأطفال بنسبة تزيد على 99%

وأكد الموقع، إن أفغانستان وباكستان هما الدولتان الوحيدتان اللتان لم يتوقف فيهما انتشار شلل الأطفال فقط، كما انتشر المرض في أكثر من 12 دولة أخرى، معظمها في أفريقيا، وتهدف منظمة الصحة العالمية وشركاؤها الآن إلى القضاء على شلل الأطفال بحلول عام 2026.

لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا؟

إن الأمر صعب للغاية، فوقف تفشي شلل الأطفال يتطلب تطعيم ما لا يقل عن 95% من السكان في كل مكان، بما في ذلك البلدان التي تعاني من الصراعات والمناطق الفقيرة التي تعاني من انهيار الأنظمة الصحية وغيرها من الأولويات.

إن اللقاح الفموي رخيص الثمن وسهل الاستخدام وأفضل في منع إصابة مجموعات سكانية بأكملها، ولكنه يحتوي على فيروس شلل الأطفال الحي الضعيف وفي حالات نادرة للغاية يمكن أن ينتشر ويسبب شلل الأطفال بين الأشخاص غير الملقحين، وفي حالات أكثر ندرة، يمكن للفيروس الحي من اللقاح أن يتحور إلى شكل جديد قادر على بدء تفشيات جديدة.



لقد نجحت السلطات الصحية بشكل متزايد في الحد من عدد الحالات التي يسببها فيروس شلل الأطفال البري، والآن أصبحت الحالات المرتبطة باللقاحات هي السبب وراء أغلب حالات العدوى في جميع أنحاء العالم.

يقول سكوت باريت، أستاذ بجامعة كولومبيا والذي درس القضاء على شلل الأطفال: "إن المشكلة في محاولة القضاء على شلل الأطفال تكمن في الحاجة إلى الكمال الشديد، ولكننا نعيش في عالم غير كامل إلى حد كبير".