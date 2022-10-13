كل ما تريد معرفته عن شلل الأطفال وطرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

بعد أن أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والتى بدأت يوم 9 أكتوبر وتستمر حتى اليوم 13 أكتوبر، نتعرف فى هذا التقرير على كل ما تريد معرفته شلل الأطفال وطرق الوقاية وأهمية الحصول على التطعيمات الدورية، بحسب موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى cdc.

شلل الأطفال هو مرض يسبب الإعاقة ويهدد الحياة بسبب فيروس شلل الأطفال ينتشر الفيروس من شخص لآخر، ويمكن أن يصيب النخاع الشوكى للشخص مسبباً الشلل.

أعراض شلل الأطفال

لن تظهر أى أعراض على معظم الأشخاص المصابين بفيروس شلل الأطفال.

نحو 1 من كل 4 أشخاص (أو 25 من 100) مصاب بعدوى فيروس شلل الأطفال سيكون لديهم أعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا والتى يمكن أن تشمل:

- التهاب الحلق

- حُمى

- التعب

- غثيان

- صداع الرأس

- آلام فى المعدة

عادة ما تستمر هذه الأعراض من يومين إلى خمسة أيام، ثم تختفي من تلقاء نفسها.

ستصاب نسبة أقل من المصابين بعدوى فيروس شلل الأطفال بأعراض أخرى أكثر خطورة تؤثر على الدماغ والنخاع الشوكى:

يحدث التهاب السحايا (عدوى تغطي النخاع الشوكي و / أو المخ) في حوالي 1-5 من كل 100 شخص مصاب بعدوى فيروس شلل الأطفال، اعتمادًا على نوع الفيروس.

يحدث الشلل أو الضعف في الذراعين أو الساقين أو كليهما لدى حوالي 1 من كل 200 شخص إلى 1 من كل 2000 شخص، حسب نوع الفيروس.

- الشلل هو أخطر الأعراض المصاحبة لفيروس شلل الأطفال لأنه يمكن أن يؤدى إلى العجز الدائم والوفاة، ويموت ما بين 2 و10 من كل 100 شخص مصاب بالشلل من عدوى فيروس شلل الأطفال، لأن الفيروس يصيب العضلات التي تساعدهم على التنفس.

الوقاية من شلل الأطفال وأهمية التطعيمات الدورية

هناك نوعان من اللقاحات التي يمكن أن تمنع شلل الأطفال:

- لقاح فيروس شلل الأطفال المعطل (IPV) الذى يُعطى كحقنة فى الرجل أو الذراع ، حسب عمر المريض.

- لا يزال لقاح شلل الأطفال الفموي (OPV) مستخدمًا في معظم أنحاء العالم.

- يحمى لقاح شلل الأطفال الأطفال من خلال تجهيز أجسامهم لمحاربة فيروس شلل الأطفال.

ستتم حماية جميع الأطفال تقريبًا (أكثر من 99 %) الذين يحصلون على جميع الجرعات الموصى بها من لقاح شلل الأطفال.

من المهم أيضًا ممارسة النظافة الجيدة لليدين وغسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون.