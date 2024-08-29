البابا تواضروس الثانى يبارك خطوبة شاب وفتاة بملتقى لوجوس للشباب

كتب: محمد الأحمدى

ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء أمس، من مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وخلال عظة قداسة البابا طلب أحد الشباب من قداسة البابا أن يبارك خطوبته فوافق قداسته على طلب الشاب في الحال وطلب منه القدوم للصلاة على الذهب، وسط فرحة عارمة للحاضرين.

وكان الشاب مشارك كمتحدث في جلسة بعنوان شباب قادة تحت سن العشرين، وذلك بعدما أصبح مؤسس شريك في شركة كروبسا مصر وعضو لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة.



ويأتي عقد الاجتماع على هامش ملتقى لوجوس الرابع لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر، والذي افتتحه قداسته مساء السبت الماضي، تحت عنوان "خد خطوة".