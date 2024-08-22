بيوت أثرت فيها العذراء.. عظة البابا تواضروس بقداس تدشين كنيسة بالعبور الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

دشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كنيسة السيدة العذراء والقديس حبيب جرجس بالعبور بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة.

وقال قداسة البابا خلال عظته بالقداس أن هناك 4 بيوت زارتها السيدة العذراء وأثرت فى نفوس ساكنيها بفاعلية:

1 - بيت زكريا، حيث وصفه بأنه بيت تسبيح وصلاة، حيث سبحت تسبحتها الخالدة فيه.

2 - بيت عرس قانا الجليل، ووصفه بأنه بيت فرح وبهجة.

3 - بيت يوحنا الحبيب، ووصفه بأنه بيت محبة

4- بيوت مصر، قائلا: حلت البركة فى بيوت المصريين بزيارتها بصحبة السيد المسيح.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس، بعيد العذراء 2024 والذى تحيى فيه ذكرى صعود جسد العذراء مريم إلى السماء بحسب الاعتقاد المسيحي.

ويأتى الاحتفال بالعيد بعد صوم مدته 15 يوما، وحرص آلاف الأقباط من مختلف محافظات الجمهورية على الإقامة فى دير درنكة طوال فترة الاحتفالات بصوم العذراء مريم، للتبارك بالإقامة بالدير ونيل البركة والمشاركة فى صلوات القداسات الإلهية خلال الصوم.