نصائح بسيطة للأشخاص فوق سن الـ40 للوقاية من أمراض القلب

كتبت إيناس البنا

الحفاظ على صحة القلب أمر ضرورى بمجرد بلوغ سن الأربعين، حيث يمكن أن يبدأ القلب، وهو عضو بالغ الأهمية فى جسم الإنسان، فى التدهور إذا لم يتم الاعتناء به بشكل صحيح، ووفقا لموقع هيلث سايد يمكن أن تكون عادات نمط الحياة السيئة والافتقار إلى التمارين الرياضية منذ سن مبكرة قاتلة فى مرحلة لاحقة من الحياة.

وفى التقرير التالى نستعرض 5 نصائح بسيطة يمكن لجميع الأشخاص فوق سن الأربعين اتباعها لدعم صحة قلبهم.

الفحوصات الصحية الدورية

ينصح الأطباء في جميع أنحاء العالم دائمًا بإعطاء الأولوية لصحتك من خلال تخصيص بعض الوقت لإجراء فحص طبي يسلط الضوء على كل الأشياء الجيدة والسيئة التى تحدث لجسمك، كما يسلط الضوء على ما يجب عليك فعله وما لا يجب عليك فعله من أجل الحفاظ على صحة القلب.

ممارسة الرياضة

ممارسة بعض الأنشطة البدنية أفضل من عدم القيام بأى شىء على الإطلاق، يمكن أن يكون ذلك المشى أو السباحة أو الرقص أو الجرى أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فقط استمر فى الحركة، دع الدم يتدفق عبر جسمك ويصل إلى كل زاوية ممكنة، حيث تساعد التمارين والأنشطة البدنية في الحفاظ على صحة القلب وضخ الدم.

تناول نظاما عذائيا صحيا

مع تقدمك فى العمر يتباطأ التمثيل الغذائى لديك وقد تواجه أيضًا مشاكل في الجهاز الهضمي، كن دائمًا على دراية بما تأكله لأن النظام الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة القلب، قم بتنويع نظامك الغذائي وأضف المزيد من الخضراوات والفواكه الملونة والمكسرات.

إدارة الإجهاد

التقدم في السن يعني أن جسمك يتعرض للعديد من التغيرات التي قد يكون لها آثار سلبية على قلبك، ومن بينها الإجهاد وارتفاع ضغط الدم، ويرتبط هذان الأمران ارتباطًا وثيقًا ببعضهما البعض، لذا عليك إدارة الإجهاد وحماية صحة قلبك.

الحفاظ على الكوليسترول تحت السيطرة

ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم يشكل تهديدًا كبيرًا لصحة القلب، يزيد ارتفاع نسبة الكوليسترول من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، تجنب تناول الأطعمة الدهنية والزيتية التى يمكن أن تسد الشرايين وتؤدى إلى تراكم الكوليسترول.