محافظ كفر الشيخ ونائب وزير الاتصالات يشهدان برنامجا تدريبيا بعنوان "إدارة التغيير الرقمى"

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي «التهيئة الرقمية وإدارة التغيير الرقمي» لمديري إدارات الديوان العام، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والوفد المرافق، والذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز استدامة للتدريب والتطوير، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة العاملين في ظل التحديات العالمية الجديدة وتحقيق رؤية مصر الرقمية واستراتيجية مصر 2030.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على التعاون المثمر والمستمر بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في العديد من البرامج التدريبية ومشروعات التطوير المؤسسي، ومشروعات البنية المعلوماتية والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي، مقدمًا خالص الشكر للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعمه المتواصل لمحافظة كفر الشيخ، في المشروعات الرقمية، والخدمات الرقمية وتدريب وتنمية مهارات العاملين، وتحقيق أعلى معدلات التميز التشغيلي، فضلاً عن مبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن البرنامج التدريبي «التهيئة الرقمية وإدارة التغيير الرقمي» يهدف إلي تنمية وتطوير مهارات العاملين وتطوير الأداء الوظيفي، لما له من دور أساسي في مقاومة الضغوطات الوظيفية، فضلًا عن تقديم بعض التوصيات التي ستجد تأثير إيجابي عند التطبيق، مثل تعزيز الصحة النفسية في بيئات العمل، مع التأكيد على ضرورة زيادة الوعي لدى العاملين وتعزيز قدراتهم مما يكون له الأثر الإيجابي على مستوى جودة العمل وبالتالي تحسين الخدمات الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي يعد خطوة هامة في رفع كفاءة القيادات الإدارية وتعزيز قدراتهم على مواكبة أساليب علمية حديثة ومبتكرة، حيث يركز على نموذج التميز الحكومي والقيادة الاستراتيجية وعقلية التحول الرقمي وكيفية توقع التغيير وتبنيه لتطوير الموارد البشرية داخل الديوان، بالإضافة إلى أنواع الشخصيات في بيئة عمل التحول الرقمي، وعلم نفس التغيير وتأثيره النفسي، وتعزيز مهارات العمل الجماعي والعمل ضمن فريق بهدف تحقيق أعلى معدلات التميز الوظيفي.

وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي على التعاون المستمر والمثمر مع محافظة كفر الشيخ في تنفيذ استراتيجية التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للمحافظة، وأوضحت أن البرنامج التدريبي يستهدف التهيئة الرقمية للقيادات والعاملين للتكيف مع المتغيرات المؤسسية مع تنفيذ التحول الرقمي ومواكبة تطورات بيئة العمل الرقمية الجديدة، وما تفرضه من فرص وتحديات، وذلك لضمان استيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها. ويتضمن البرنامج مجموعة من المعارف والمهارات لتنمية الاتجاهات والسلوكيات الرقمية للعاملين بمؤسسات الدولة لتعظيم الاستفادة الوظيفية والمؤسسية من التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتحسين التواصل المؤسسي الرقمي، والمساهمة في خلق نموذج عمل كفء وفعال ومستدام، وذلك للوصول إلى مؤسسات رقمية تفاعلية وتشاركية آمنة ومنتجة ومستدامة.



الحضور من المتدربين وتفقد محافظ كفر الشيخ للتدريب



المتدربون من مديري الإدارات