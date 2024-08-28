محافظ كفر الشيخ يبحث مع نائبة وزير الاتصالات مشروعات التطوير والتحول الرقمى

كفر الشيخ - محمد سليمان

بحث علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماعه مع المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، بديوان عام المحافظة، مشروعات وبرامج التطوير المؤسسي والتحول الرقمي على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والوفد المرافق لها، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المشتركة بين المحافظة والوزارة في تطبيق استراتيجية ومنظومات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تتم ميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية، والتطوير المؤسسي ومشروعات التحول الرقمي، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين بالتعاون مع الوزارة.