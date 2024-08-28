تعرف على أنشطة وفعاليات المكتبة المتنقلة بمركز شباب مدينة الروضة بدمياط

دمياط معتز الشربيني

انطلقت فعاليات المكتبة المتنقلة التابعة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة أنشطتها بمركز شباب مدينة الروضة بإدارة شباب الروضة بمحافظة دمياط وتستهدف الطلائع من سن 8 إلي 18 عاما.

وذكر بيان وزارة الثقافة، أن المكتبات المتنقلة متواجدة ومُخصصة لتقديم الخدمة الثقافية للطلائع والشباب تفعيلًا لمستهدفات الدولة المصرية الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وتضم المكتبة المتنقلة، كتبًا متنوعة ما بين قصص عربية وإنجليزية، ومكيفات هواء، وكراسي، وثلاجة، وكاميرا مراقبة، وكراسى مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الانترنت، كما تضم المكتبة أنشطة فنية، ودورات تدريبية، ومعارض فنية. والعاب ترفيهية

والهدف من هذه المبادرة هو اكتشاف الموهوبين وتعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية الفنية و المكتبة المتنقلة تعد تجربة فريدة تساهم فى تحقيق أهداف الجمهورية لبناء الإنسان ، وتؤدى المكتبات رسالتها التعليمة فى المراكز والمدن والقرى، وفقا لجدول ثقافى وسيتم اختيار المكتبات العامة، من حيث ممارستها للنشاط الأكثر والأحسن الذى يتوافق مع الخطة الزمنية المحددة.