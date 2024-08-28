اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 08:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أنشطة وفعاليات المكتبة المتنقلة بمركز شباب مدينة الروضة بدمياط

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 07:36 م
تعرف على أنشطة وفعاليات المكتبة المتنقلة بمركز شباب مدينة الروضة بدمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت فعاليات المكتبة المتنقلة التابعة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة أنشطتها بمركز شباب مدينة الروضة بإدارة شباب الروضة بمحافظة دمياط وتستهدف الطلائع من سن 8 إلي 18 عاما.

وذكر بيان وزارة الثقافة، أن المكتبات المتنقلة متواجدة ومُخصصة لتقديم الخدمة الثقافية للطلائع والشباب تفعيلًا لمستهدفات الدولة المصرية الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وتضم المكتبة المتنقلة، كتبًا متنوعة ما بين قصص عربية وإنجليزية، ومكيفات هواء، وكراسي، وثلاجة، وكاميرا مراقبة، وكراسى مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الانترنت، كما تضم المكتبة أنشطة فنية، ودورات تدريبية، ومعارض فنية. والعاب ترفيهية

والهدف من هذه المبادرة هو اكتشاف الموهوبين وتعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية الفنية و المكتبة المتنقلة تعد تجربة فريدة تساهم فى تحقيق أهداف الجمهورية لبناء الإنسان ، وتؤدى المكتبات رسالتها التعليمة فى المراكز والمدن والقرى، وفقا لجدول ثقافى وسيتم اختيار المكتبات العامة، من حيث ممارستها للنشاط الأكثر والأحسن الذى يتوافق مع الخطة الزمنية المحددة.







دمياط

اخبار دمياط

الشباب والرياضة

المكتبة المتنقلة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة