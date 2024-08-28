اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أغسطس 2024 03:36 م
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محافظ أسيوط يتفقد بعض المواقع لإنشاء جراجات متعددة الطوابق

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 03:06 م
محافظ أسيوط يتفقد بعض المواقع لإنشاء جراجات متعددة الطوابق جانب من جولة التفقد
أسيوط -هيثم البدرى

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تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، يرافقه اللواء شريف صالح رئيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد عددا من المواقع المقترحة بمدينة أسيوط لاختيار أفضل الأماكن لإنشاء جراجات متعددة الطوابق لحل المشكلة المرورية خاصة فى المناطق المزدحمة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه عددا من المواقع المقترحة لإنشاء الجراجات متعددة الطوابق بمدينة أسيوط من بينها (الساحة الفضاء أمام مجمع المصالح، والساحة الفضاء أمام محطة قطار السكة الحديد) وغيرها، حيث سيتم رفع تلك المواقع مساحياً ودراستها من كل الأوجه على أن يتم البدء الفوري في الإنشاء لتكون جراجات حضارية وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية وذلك لتحقيق سيولة مرورية للشوارع والميادين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الجراج متعدد الطوابق سيتم إنشاؤه بشكل حضارى ومطور ويستوعب العديد من السيارات لتقليل الاختناقات المرورية خاصة أوقات الذروة، كما سيتم استغلال أجزاء منه كمطاعم ومحلات تجارية لتعظيم الاستفادة منه وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تحقيقاً لرؤية مصر 2030.







اسيوط

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