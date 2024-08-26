محافظ أسيوط يوجه بإزالة حديقة ترعة عبداللاه بالمعلمين وضمها للشارع

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بإزالة كافة مخلفات وتراكمات القمامة من حديقة ترعة عبداللاه بمنطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط والاستفادة منها بضمها للشارع استجابه لطلبات الأهالي وذلك ضمن جلاته اليومية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستماع لطلباتهم وشكواهم، والعمل على حلها في اسرع وقت، بما يحقق الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وإسلام عوض مستشار المحافظة لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي غرب مدينة أسيوط ونواب رئيس الحي.

وتفقد محافظ أسيوط، قطعة الأرض الممتدة بطول حوالي 1 كم والتي كانت حديقة في وقت سابق وطالها الإهمال منذ عدة سنوات وأصبحت مقلبًا للقمامة وتشوينات الهدم فضلا عن تهدم كافة الأسوار مما تسبب في كثرة الاشغالات وإزعاج المواطنين قاطني المنطقة.

وأصدر المحافظ، تعليماته لرئيس حي غرب بإزالة كافة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم وكافة الأسوار والإشغالات بالتنسيق مع الانقاذ السريع والاستعانة بمعداته لتسويتها وضم القطعة كلها للشارع وإدراجه في خطة الرصف ليصبح عرضه أكثر من 60 متر لخدمة أهالي المنطقة وتسهيل الحركة المرورية والتنسيق مع المرور لجعل الشارع اتجاهيين وتخطيطه مروريًا وعمل دورانات في عدة أماكن للتسهيل على المواطنين.

وشدد أبوالنصر، على أهمية التخطيط في تنفيذ مراحل العمل لسرعة الانجاز في الأداء موجهًا بتقسيم العمل على 3 مراحل وصولا لنهاية الطريق كما وجه برفع كافة المخلفات من منطقة الواقعة نهاية الطريق بجوار الترعة والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترعة من الهيش والمخلفات وإزالة كافة تراكمات القمامة ووجه مسئولي الحي بتزويد المنطقة بكشافات إنارة والتنسيق مع مديرية الطرق لعمل مجسات للتربة لدراسة تحويل قطعة الأرض الموازية للترعة لشارع يمتد حتى الطريق الدائري لربط الاربعين بالمعلمين لخدمة قاطني المنطقتين.