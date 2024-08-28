محافظ أسيوط ورئيس تنمية الصعيد يتفقدان محطات الثروة الحيوانية

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، يرافقه اللواء شريف صالح رئيس الهيئة العامة لتنمية الصعيد عدداً من محطات مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة، رافقه خلالها الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وإسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة ،واللواء عبد الله أبو النجا المشرف العام على مشروع الثروة الحيوانية، والمحاسب عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، والدكتور مصطفى ربيع خليل مستشار رئيس الهيئة لمشروعات الإنتاج الحيوانى، واللواء أشرف عليوة نائب رئيس مجلس إدارة مصنع 27 الحربي والدكتورة داليا الفونس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ،وقيادات الغرفة التجارية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



حيث تفقد المحافظ ومرافقوه محطة مشروع الثروة الحيوانية ببنى مر (العنابر والمحلب الآلي وبيوت الرضيع و ..) غيرها، كان في الاستقبال عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأحمد سيد عطا الله مدير المحطة ولفيف من القيادات التنفيذية.



واستمع المحافظ، ومرافقوه إلى شرح مفصل من اللواء عبد الله أبو النجا المشرف العام على مشروع الثروة الحيوانية حول الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المحطة واستغلال إمكانياتها المتاحة.



ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بتغذية القطعان وزراعة المساحات غير المستغلة بالذرة الشامية لتغذية الحيوانات كما وجه برفع المخلفات والأجولة القديمة المتهالكة ودراسة طرحها فى مزاد للمستثمرين لإعادة تدويرها واستغلالها فى منتجات البلاستيك المختلفة.



كما تفقد المحافظ ومرافقوه محطة فرزيان أبنوب الحمام حيث كان فى الاستقبال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ومدير المحطة أحمد محمد.



ووجه المحافظ بالاستمرار فى تقديم الأعلاف للقطعان صباحاً ومساء وزراعة المساحات الفضاء بالذرة الشامية لتوفير التغذية اللازمة.



عقب ذلك تفقد المحافظ ومرافقوه محطتى تربية الدواجن بعرب مطير التابعة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية حيث تفقدوا أقسام المحطتين والمبنى الإدارى والاستراحة والمخازن داخل المحطة.