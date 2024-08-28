محافظة القاهرة تنظم ندوات توعوية حول مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن إطلاق النسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يأتي فى اطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وفي سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القاهرة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات اللازمة لها سواء من الداخل أو الخارج.

وفي سياق متصل واصلت محافظة القاهرة عقد سلسلة ندوات توعوية لاستعراض معايير وآليات الترشح للدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث شهد أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ورؤساء احياء المنطقة الجنوبية ندوة بالمركز الاوليمبي بالبساتين.

وتم استعراض نماذج من المشروعات الفائزة خلال الدورتين الاولى والثانية من المبادرة وأهمية هذه المشروعات في إيجاد حلول محلية لمشكلات البيئة وتغير المناخ، كما تم إلقاء الضوء على ضرورة توافر مكونان أساسيان في أي مشروع مرشح للمبادرة في دورتها الثالثة هما المكون الذكي، والمكون الأخضر، كما تم استعراض الفئات الست للمبادرة، وشروط وآليات المشاركة والتي تأتي من ضمنها أن يكون المشروع المرشح من داخل المحافظة نفسها، فضلا عن أهمية الالتزام بكافة معايير الترشح حتى يتم تقييم المشروع ولا يتم استبعاده.

كما تم إيضاح آليات التقييم وفقا لعدة معايير هي المكون الأخضر، المكون التكنولوجي الذكي، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، ومعيار خاص بفئة مشروعات المرأة.

وخلال الندوة تمت الإشارة إلى مفهوم المشروعات الذكية، وأبرز المجالات الخضراء الذكية للمشروعات، وأمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي، والمشروعات الذكية المستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية انترنت الأشياء. وناقشت الندوة ماهية المشروعات الخضراء وأهدافها، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الخضراء، ومعايير تقييم المشروعات الخضراء ومنها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية و استخدام الطاقة النظيفة و نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء، وإجراءات صون التنوع البيولوجي خلال مراحل الإنتاج، إلى جانب توضيح خطوات التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

كما تم خلال الندوة فتح باب المناقشة والرد على استفسارات المشاركين في الندوة حول آلية المشاركة في المبادرة والشروط المطلوب توافرها في المشروعات المتقدمة.

الجدير بالذكر، انه يتم التقدم بالمشروعات في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.sgg.eg.