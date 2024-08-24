محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات لرؤساء الأحياء.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أصدر الدكتور إبراهيم صابرمحافظ القاهرة، حركة رؤساء الأحياء داخل المحافظة لتغطية عدد من المناصب التي خلت بعد تصعيد ونقل من شغلوها إلى عدد من المناصب والمواقع الأخرى.

وشملت حركة التغييرات تعيين المهندسة سحر محمد عكاشة رئيسًا لـ حي النزهة، حيث كانت تشغل سابقًا منصب رئيس حي غرب مدينة نصر. وتم تعيين محمد عبد الوهاب محمد سيد رئيسًا لحي مصر الجديدة، حيث كان يشغل منصب رئيس حي حدائق القبة، كما تم تعيين عبد الله عزت محمود السيد رئيسًا لحي مصر القديمة، بعد أن كان يشغل منصب رئيس حي الزاوية الحمراء سابقًا.

وشملت التعيينات أيضًا شريف محمد شريف مكاوي رئيسًا لحي غرب مدينة نصر، حيث كان يشغل منصب سكرتير حي دار السلام، ومنال محمود أحمد رئيسًا لحي التبين بعد أن كانت تشغل منصب سكرتير حي المعادي.

وشملت حركة رؤساء الأحياء بالقاهرة، تعيين محمود محمد محمود حسن أبو بيه، رئيسا لحي الساحل، حيث كان يشغل استشاري الإدارة المركزية لهيئة النظافة والتحميل بالقاهرة، وفيفي عبد الغني عبده السعيد، رئيس حي الخليفة حيث كانت تشغل منصب سكرتير الحي، أحمد محمد محمدي السيد، رئيس حي الزاوية الحمراء، حيث كان قائمًا بأعمال رئيس حي الساحل.

وتضمنت الحركة تعيين حاتم محمود عطية محمد رئيسًا لـ حي حدائق القبة، حيث كان يشغل منصب سكرتير حي الموسكي، وعبد العزيز سيد محمد عامر رئيسًا لحي منشأة ناصر، بعد أن كان يشغل منصب سكرتير حي الأزبكية، وتم تعيين أحمد إبراهيم أحمد حسانين رئيسًا لحي حلوان، ومحمد فايز محمد إبراهيم رئيسًا لحي المرج.