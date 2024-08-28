محافظة القاهرة تحظر سير التوك توك بشارع المنيل فى مصر القديمة

كتب سيد الخلفاوى

حظرت محافظة القاهرة سير التوك توك، بشارع المنيل في حى مصر القديمة، حيث نبه اللواء عبد الله عزت، رئيس حي مصر القديمة بالتنبيه على أصحاب مركبات التوك توك بعدم السير في شارع المنيل، بهدف تحقيق الانضباط بالشارع، وإعادة المظهر الحضاري له.

يأتى ذلك في ظل توجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وتعليمات أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

كانت محافظة القاهرة، أعلنت أنه بداية من غدا الخميس سيتم غلق شارع الروضه بحى مصر القديمة غلق كلي للبدء في أعمال المترو، ضمن المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو، وعلى القادم من الجيزة ( كوبري عباس ) ومتجه الى الملك الصالح يسلك شارع عبد العزيز آل سعود مرورا بشارع الملك المظفر أو شارع المماليك البحريه ثم شارع الملك الصالح واستكمال الطريق القادم من الملك الصالح ومتجه إلى الجيزة " كوبري عباس " يسلك شارع متحف المنيل ثم شارع حنفي الطرزي أو شارع محمد صدقي ثم شارع عبد العزيز ال سعود و استكمال الطريق.