ترقيم مركبات التوك توك بمدينة طهطا فى سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، بدء فعاليات ترقيم التوك توك، حيث تم اليوم بدء عمل ملف لكل توك توك وترقيمه بالوحدة المحلية بدون أى رسوم أو مصروفات، وذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ بتفعيل منظومة تقنين وترقيم التوك توك بطهطا.

ومن جانبه، تفقد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، فعاليات تفعيل منظومة التوكتوك وترقيمه بدون أى رسوم أو مصروفات وتم تحديد الأوراق المطلوبة للترخيص والتي تضمنت صورة بطاقة الرقم القومى، وصورة المبايعة، وصورة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى 2 لوحة معدنية لترقيم التوتوك من الإمام ومن الخلف حرصا أمن وسلامة المواطنين.

وفى نفس السياق أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على المواطنين أصحاب التوك توك ضرورة التوجه إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا "مبنى الحملة الميكانيكية أمام مستشفى طهطا العام"، ومعه الأوراق المطلوبة ومن يتخلف عن ذلك سوف يتعرض للمسائلة القانونية ومصادرة المركبة.



رئيس المدينة مع مركبات التوك توك



التوك توكداخل المدينة



ترقيم توك توك بطهطا



رئيس المدينة يتابع عملية الترقيم



طهطا تعمل ترقيم للتوك توك



متابعة اعمال الترقيم بطهطا