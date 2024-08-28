ماذا تعرفين عن "حساسية الدورة الشهرية".. حالة تنتج عن تقلب الهرمونات

كتبت فاطمة خليل

فرط حساسية البروجسترون، وهي حساسية مرتبطة بالدورة الشهرية، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة، التي يسببها البروجسترون الطبيعي أو التكميلي، إلى ردود فعل شديدة، بما في ذلك الحساسية المفرطة المهددة للحياة، وتظهر الأعراض عادةً قبل الدورة الشهرية وتتحسن بعد بدايتها، لذا يطلق عليها حساسية الدورة الشهرية، بحسب موقع تايمز ناو.

ما الذي قد يسبب حساسية الدورة الشهرية؟

هل لاحظت أن مشاكل بشرتك أو ردود أفعالك التحسسية تبدو وكأنها تشتعل قبل الدورة الشهرية مباشرة؟ قد يكون هذا علامة على فرط حساسية البروجسترون، وهي حالة يتفاعل فيها جسمك مع مستويات البروجسترون المتزايدة، سواء من دورات الهرمونات الطبيعية أو مصادر خارجية مثل وسائل منع الحمل.

وبينما يمكن أن تتطور في أي وقت بين البلوغ وانقطاع الطمث، بالنسبة لبعض النساء، يمكن أن تكون الأعراض شديدة مثل الحساسية المفرطة المهددة للحياة.

إن فهم المحفزات وعلامات فرط حساسية البروجسترون أمر بالغ الأهمية لإدارة هذه الحالة التي غالبًا ما يتم تجاهلها.

فهم فرط حساسية البروجسترون

قالت الدكتورة براشي سارين سيثي، استشارية أولى في أمراض النساء والتوليد وجراحة المناظير في مستشفيات الأمومة في جورجاون بالهند: "يلعب البروجسترون، وهو هرمون ستيرويدي مشتق من الكوليسترول، دورًا حاسمًا في الدورة الشهرية والحمل والصحة الإنجابية. ترتفع مستويات البروجسترون قبل الإباضة مباشرة، وتصل إلى ذروتها خلال المرحلة الأصفرية من الدورة الشهرية النموذجية التي تستمر 28 يومًا، قبل حوالي أسبوع من بدء الدورة الشهرية، مما يجهز الرحم لزرع الجنين المحتمل من خلال تعزيز التغيرات في بطانة الرحم.

إذا لم يحدث الزرع، فإن انخفاض البروجسترون يؤدي إلى حدوث الدورة الشهرية. يتم إنتاج البروجسترون في البداية بواسطة الجسم الأصفر، ثم يتم الحفاظ عليه لاحقًا بواسطة المشيمة أثناء الحمل، حيث يدعم الحمل عن طريق تقليل الاستجابات المناعية ومنع تقلصات الرحم وتأخير الرضاعة حتى بعد الولادة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل كعامل مضاد للالتهابات وينظم الاستجابات المناعية."

يمكن تصنيف هذه الحالة إلى ثلاثة أنواع مميزة، ولكل منها محفزات ومظاهر فريدة:

1. فرط الحساسية للبروجيستيرون الداخلي

يرتبط هذا النوع من فرط الحساسية للبروجيستيرون عادةً بطفرة البروجسترون الطبيعية في الجسم أثناء المرحلة الأصفرية من الدورة الشهرية، والتي تحدث عادةً قبل 3 إلى 10 أيام من بدء الدورة الشهرية. قد تعاني النساء المصابات بفرط الحساسية للبروجيستيرون الداخلي من مجموعة من الأعراض، بما في ذلك تفاعلات الجلد ومشاكل الجهاز التنفسي واستجابات أخرى شبيهة بالحساسية تتوافق مع الارتفاع الطبيعي في مستويات البروجسترون خلال هذه المرحلة.

2. فرط الحساسية للبروجيستيرون الخارجي

ينشأ هذا النوع من استخدام البروجسترونات التكميلية، والتي غالبًا ما توجد في وسائل منع الحمل الهرمونية أو علاجات الخصوبة. تهدأ أعراض فرط الحساسية للبروجيستيرون الخارجي عمومًا بعد التوقف عن استخدام الدواء المحتوي على البروجسترون، مما يشير إلى أن فرط الحساسية مرتبط بشكل مباشر بالمصدر الخارجي للبروجيستيرون.

3. فرط الحساسية المختلطة للبروجيستيرون

يحدث فرط الحساسية المختلطة للبروجيستيرون عندما تعاني المرأة من أعراض ناجمة عن مصادر داخلية وخارجية للبروجيستيرون.

يجعل هذا المزيج من الحالة أكثر تعقيدًا في التعامل معها، حيث يتضمن كل من التقلبات الهرمونية الطبيعية داخل الجسم وردود الفعل تجاه المكملات الهرمونية الخارجية.

أسباب فرط الحساسية للبروجيستيرون

لا تزال الآليات الدقيقة وراء فرط الحساسية للبروجيستيرون غير مفهومة تمامًا. ومع ذلك، تم تحديد العديد من العوامل المساهمة:

1. الاستعداد الوراثي

العوامل الموروثة: قد تكون بعض النساء مستعدات وراثيًا لفرط الحساسية للبروجيستيرون، مما يجعلهن أكثر عرضة لهذه الحالة.

2. اختلال التوازن الهرموني

الهرمونات المتقلبة: تتقلب مستويات الهرمونات بشكل طبيعي أثناء الدورة الشهرية، وخاصة في المرحلة الأصفرية. بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من فرط حساسية البروجسترون، يمكن أن تؤدي هذه التقلبات إلى إثارة الأعراض أو تفاقمها، مما يؤدي إلى رد فعل أكثر وضوحًا خلال أوقات ارتفاع مستويات البروجسترون.

3. الإجهاد وتأثيره على الهرمونات

الحساسية الناجمة عن الإجهاد: يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تعطيل التوازن الدقيق للهرمونات في الجسم، مما قد يساهم في فرط حساسية البروجسترون.

قد تؤدي مستويات الإجهاد المرتفعة إلى زيادة إنتاج الكورتيزول، مما قد يؤثر بدوره على مستويات البروجسترون ويؤدي إلى تفاقم تفاعلات فرط الحساسية.