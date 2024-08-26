فريق جراحى بمستشفى الخانكة يستأصل ورما ضخما من سيدة مسنة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بقسم النساء والتوليد بمستشفى الخانكة التخصصي بمحافظة القليوبية، في استئصال ورم كبير حجم 20 * 25 سم، من مريضة تبلغ من العمر 63 عاما، والتي حضرت إلى المستشفى بورم يصل حجمه أعلى السرة، كما تعاني من مرض السكر، وبعد إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة تقرر استئصال كلي للرحم والأنابيب والمبيضين.

وكشفت مستشفى الخانكة التخصصي، بقيادة الدكتور السيد سليمان مدير المستشفى، أنه حضرت مريضة تبلغ من العمر 63 عام إلى المستشفى، بورم يصل حجمه أعلى السرة، وتعاني من مرض السكر، وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تقرر استئصال كلي للرحم والأنابيب و المبيضين، وتمت الجراحة للمريضة باحترافية والمريضة بحالة جيدة، وذلك تحت رعاية مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وإشراف الدكتورة نورهان رشدي رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور عيسى حامد رئيس قسم التخدير.

وتقدم مدير المستشفى بالشكر للدكتور هاني بسيوني استشاري النساء والتوليد، والقائم بالجراحة، والدكتورة منى سالم أخصائي النساء والتوليد، والدكتور أحمد رفعت أخصائي التخدير، وأيضا طاقم تمريض العمليات والقسم الداخلي.



حجم-الورم



الورم-بعد-استئصاله