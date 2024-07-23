أطعمة لا تتناولها قبل ممارسة الرياضة.. تسبب الحساسية

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تسبب التمارين الرياضية في بعض الأحيان الحساسية المفرطة أو الحساسية المرتبطة بالطعام، والتي يمكن أن تكون خطيرة للغاية إذا لم يتم الاعتناء بها، كما أن تناول بعض الأطعمة قبل ممارسة الرياضة قد يؤدي إلى تفاقم الحساسية، مثل الفول السوداني والمحار والطماطم والذرة والقمح، فى السطور التالية نتعرف على أطعمة تسبب الحساسية إذا تم تناولها قبل ممارسة الرياضة، بحسب موقع تايمز ناو.



الحساسية المفرطة هي رد فعل تحسسي شديد يهدد الحياة ويحدث مباشرة بعد تعرضك لشيء لديك حساسية تجاهه، من المهم دائمًا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للمساعدة في الحفاظ على لياقتك وصحتك، وفقا للخبراء، فإن نمط الحياة النشط يمكن أن يبقيك بعيدا عن العديد من الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة.



الحساسية المفرطة المستحثة بالتمرين أو FDEIA هي إحدى الحالات التي تؤدي فيها التمارين البدنية إلى رد فعل تحسسي تجاه بعض الأطعمة المستهلكة قبل النشاط.

الحساسية المفرطة هي رد فعل تحسسي شديد يهدد الحياة ويحدث مباشرة بعد تعرضك لشيء لديك حساسية تجاهه. على سبيل المثال، يمكن أن يطلق الفول السوداني طوفانًا من المواد الكيميائية في جهازك المناعي مما يؤدي إلى إصابة جسمك بالصدمة.

تشمل علامات وأعراض FDEIA طفح جلدي يشبه خلايا النحل، وتشنجات المعدة، والألم، وصعوبة التنفس، وتورم الوجه أو الشفاه أو الحلق، والطفح الجلدي، وضيق الصدر، والشعور بالهلاك، والدوخة أو الإغماء.

الأطعمة التي يمكن أن تسبب الحساسية مع ممارسة الرياضة

وفقًا للأطباء، فإن تناول أطعمة معينة قبل ممارسة الرياضة يمكن أن يسبب بالتأكيد رد فعل تحسسي، ومن بين هذه الأعراض ما يلي:

الفول السوداني

المحار

طماطم

حبوب ذرة

قمح

لبن

بيض

الصويا

سمسم

سمنة

زبادي

السمك

ماذا تفعل عندما تشعر برد فعل تحسسي؟

إذا بدأت تشعر بالحساسية الناجمة عن ممارسة التمارين الرياضية، فتأكد من التوقف فورًا عما تفعله وأخذ قسط من الراحة.

إذا تصاعدت الأعراض. وبصرف النظر عن ضيق التنفس، إذا كان لديك نبض ضعيف وسريع، وارتباك، وفقدان للوعي، فأنت بحاجة للذهاب إلى المستشفى.

ينصح الأطباء باستخدام حاقن الإبينفرين التلقائي، مما يساعد على تخفيف رد الفعل في حالات الطوارئ. ومع ذلك، لا تحاول إعطاء الأدوية عن طريق الفم لشخص غير قادر على التنفس، حيث قد يكون من الضروري البدء في الإنعاش القلبي الرئوي أثناء انتظار المستجيبين للطوارئ. إذا كنت لا تعرف كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، فحاول العثور على شخص يعرف ذلك.

من المهم استشارة طبيبك لإجراء فحص بدني كامل إذا كنت تعاني من الحساسية المفرطة الناجمة عن ممارسة الرياضة.

احتفظ بسجل للأطعمة التي تتناولها والظروف التي تمر بها قبل ممارسة الرياضة. والأهم من ذلك، معرفة المدة التي يجب أن تتجنب فيها الطعام أو المثيرات أو مسببات الحساسية قبل التمرين.

تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق خلال موسم الحساسية وفي درجات الحرارة القصوى.

