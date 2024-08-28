فى الرحلات الطويلة.. هل تحتاج إلى ارتداء الجوارب الضاغطة

كتبت إيناس البنا

الجوارب الضاغطة هي جوارب مصنوعةبشكل أضيق من المعتاد بحيث تضغط على ساقيك برفق، يساعد ارتداؤها على تحسين تدفق الدم وتقليل الألم والتورم في ساقيك، ويمكنها أيضًا تقليل فرص الإصابة بالجلطة الوريدية العميقة (DVT)، وهو نوع من جلطات الدم، ومشاكل الدورة الدموية الأخرى.

وفي السنوات الأخيرة، كانت هذه التحذيرات مصحوبة غالبًا بنصائح بارتداء الجوارب الضاغطة أثناء الرحلات الطويلة، نتعرف فيما يلى حسب الجمعية الأمريكية للقلب heart.org على صحة هذه المعلومات.

وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية، يتم نقل الكثير من الأشخاص إلى المستشفى بسبب الخثار الوريدي العميق، ويحدث الخثار الوريدي العميق عندما تتكون جلطة في وريد كبير، عادةً في الساق، تشمل أعراض الخثار الوريدي العميق ألم الساق أو التورم أو الشعور بدفء الجلد عند لمسه، تشمل أعراض الانسداد الرئوي ضيق التنفس والسعال وألم الصدر.

تزيد الرحلات الجوية الطويلة من احتمالية الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية من 1.5 إلى أربع مرات، وفقًا لمراجعة الأبحاث الحديثة.

حسب أخصائي طب الأوعية الدموية بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا، فإن الطيران قد يخلق بالفعل "بيئة مثالية لتكوين الجلطة"، مضيفا أن كبار السن أو المدخنين أو المصابين بالسمنة أو الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بجلطات دموية حادة هم أكثر عرضة للإصابة بجلطات الأوردة العميقة، وكذلك الأشخاص الذين أصيبوا بمثل هذه الجلطات من قبل، وينطبق الأمر نفسه على الأشخاص الذين عولجوا مؤخرا من السرطان أو يتناولون هرمون الاستروجين.

بالإضافة إلى أن عدم القدرة على الحركة، وهو النوع الناتج عن الجلوس في مقعد ضيق لساعات، يزيد من المخاطر، وقد يتجنب المسافرون شرب الماء لأنهم لا يريدون الاضطرار إلى النهوض لاستخدام الحمام. وقد يؤدي هذا إلى الجفاف، الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة كثافة الدم.

لا توصي إرشادات الجمعية الأمريكية لأمراض الدم بارتداء الجوارب الضاغطة للمسافرين الأقل عرضة للمخاطر في الرحلات القصيرة، وتوصي بارتداء الجوارب الضاغطة في الرحلات الطويلة فقط للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بجلطات الدم.

ونصحت الإرشادات أنه أثناء الجلوس، يجب على الركاب أن يثنوا عضلات ربلة الساق ويحركوا كاحليهم في دوائر كبيرة، في كلا الاتجاهين، ثم يخلعون أحذيتهم ويحركون أصابع أقدامهم. كل هذه الحركات تعمل على تحريك الدم.

