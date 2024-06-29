كيف يمكن تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم؟

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن تؤدي الإصابة، على شكل سقوط أو اصطدام، إلى كدمات وجلطات دموية، ويمكن للإصابات مثل السقوط أو الاصطدامات أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية، ما يؤدي إلى استجابتين رئيسيتين في جسمك: الكدمات والتخثر، وتحدث الكدمات عندما يتسرب الدم من الأوعية الدموية المكسورة إلى الأنسجة المحيطة، ما يؤدي إلى تغير لون الجلد.

الجلطة الدموية هي طريقة جسمك لوقف النزيف الزائد بسبب تلف الأوعية الدموية، وتعتبر عملية التخثر هذه ضرورية للشفاء، ولكن من المهم ملاحظة أن الجلطات يمكن أن تتشكل في بعض الأحيان حتى بدون إصابة كبيرة، وفي هذه الحالات، يمكن أن تصبح خطيرة إذا انتقلت عبر مجرى الدم واستقرت في الأعضاء الحيوية، ما يعيق تدفق الدم، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

الأسباب المحتملة لجلطات الدم

يمكن أن تتشكل جلطات الدم في الأوردة أوالشرايين والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من الدورة الدموية، ويمكن أن تتطور لأسباب مختلفة، في بعض الحالات، تتشكل استجابة لإصابة؛ وفي حالات أخرى، يمكن أن تنتج عن عوامل أخرى، مثل بطء تدفق الدم، والذي يحدث غالبًا بسبب الجلوس لفترات طويلة أو الراحة في السرير.

عدم الحركة لفترات طويلة، كما هو الحال أثناء السفر على متن طائرة بعد

بعض الأدوية، مثل العلاج بالهرمونات البديلة واستخدام الستيرويد.

بعض أنواع السرطان

الاستعداد الوراثي

اضطرابات الأوعية الدموية

أنواع جلطات الدم

تشمل بعض النصائح الشائعة التي يمكن الوقاية منها الحفاظ على الحركة أثناء السفر وبعد الجراحة، ومراقبة العلامات التحذيرية، وارتداء ملابس وجوارب فضفاضة، وارتداء جوارب ضاغطة إذا وصفها الطبيب، والحد من كمية الملح واللحوم الحمراء في نظامك الغذائي، وتناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.



