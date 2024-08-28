صندوق تحيا مصر يُنظم قافلة طبية شاملة مجانية فى بورسعيد 28 و29 أغسطس

كتب مدحت وهبة

ينظم صندوق تحيا مصر قافلة طبية شاملة في محافظة بورسعيد على مدار يومين متتاليين 28 و29 أغسطس، وتقدم القافلة خدمات طبية متنوعة مجانية لأكثر من 5000 مواطن، وذلك في إطار سعي الصندوق المستمر لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للأسر المستحقة والأولي بالرعاية في كل قري ونجوع جمهورية مصر العربية.

تغطي خدمات القافلة الطبية مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، بهدف زيادة الوعي بأهمية الوقاية والعلاج المبكر لهذه الأمراض، إلى جانب 8 تخصصات مختلفة تشمل الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك البولية.

تقدم القافلة جميع الخدمات الطبية، بدءًا من الكشف ووصولًا إلى صرف الأدوية وإجراء التحاليل، وتوفير النظارات الطبية مع تحويل الحالات التي تتطلب عمليات المياه البيضاء إلى المستشفى لإجراء العملية، وكل الخدمات التي تقدم بالقافلة مجانية، مما يتيح الفرصة لجميع المواطنين للاستفادة من الرعاية الصحية دون أي أعباء مالية، ولم تقتصر القافلة الطبية على تقديم الخدمات العلاجية فحسب، بل تضمنت أيضًا فعاليات توعوية شاملة هدفت إلى نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بأهمية الوقاية من الأمراض وطرق العيش الصحي، بالإضافة إلى ذلك، تم اتباع أحدث الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين.

استهدفت القافلة الطبية الشاملة المواطنين الأولى بالرعاية في محافظة بورسعيد بقري القابوطى، والضواحي، والزهور، والسلام، والتصنيع، وفاطمة الزهراء، والسيد متولى، واللبانه مناخ، والعرب، والإسراء، والأمل، وأرض الجبل، وأم خلف، والرضوان، والعاشر، والمناصرة، والنورس.

وحرصًا منا على تحقيق أكبر استفادة من هذه القافلة، تم الإعلان بشكل واضح عن جميع التخصصات الطبية المتاحة ومواعيد العمل والأماكن المخصصة لاستقبال المرضى، لتحفيزهم على الاستفادة منها بشكل أكبر.

ويواصل صندوق تحيا مصر جهوده في تنظيم المزيد من القوافل الطبية وتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في مختلف القري والنجوع بالمحافظات، حيث تعتبر هذه القوافل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الصندوق لتعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.

صندوق تحيا مصر يُنظم قافلة طبية

قافلة طبية شاملة مجانية ببورسعيد

قافلة صندوق تحيا مصر ببورسعيد

جانب من فحوصات القافلة الطبية

القافلة الطبية خلال الكشف على المواطنين