محافظ بورسعيد يناقش خطة تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا تنسيقيًا، لبحث آليات وخطط عمل المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» الذي سيتم إطلاقه خلال أيام، بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية، بالشكل الذي يضمن أكبر استفادة للمواطن من جميع خدمات وموارد الدولة بعدالة وفاعلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري سكرتير المحافظة، واللواء ايمن جمال الدين مساعد المحافظ لشؤون الأحياء، ورؤساء الأحياء، ووكلاء الوزارة، ومديري الإدارات، وممثلي الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع الحضور خلال فيلم تسجيلي نبذة عن ملامح وأهداف المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، الذي سيتم تدشينه خلال أيام بشكل متزامن بجميع المحافظات، وسيستمر لمدة 100 يوم بمشاركة كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة وتحقيقاً لأهداف التنمية البشرية.

وتأتي هذه المبادرة الرئاسية انعكاساً لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، ويعد نتاجاً للعمل الجماعي المشترك من قبل كافة وزارات وجهات الدولة، بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإعداد برنامج عمل متكامل يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة، وتهدف المبادرة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بخدمات وأنشطة وبرامج متنوعة تستهدف كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ 65 عاماً.

فيما استعرض نائب المحافظ، عدداً من الإجراءات المطلوبة من مسئولي المديريات والقطاعات المختلفة وسرعة إعداد تقرير شامل ودقيق ومفصل، عن الأنشطة والخدمات التي ستقدمها كل جهة من جهات المحافظة، خلال فترة تنفيذ المبادرة الرئاسية، والمناطق التي ستخدمها، وعدد المنتفعين بكل منطقة، وإرسال التقرير .

وأكد محافظ بورسعيد، على التعاون مع جميع الجهات من المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان تنفيذ المبادرة الرئاسية «بداية جديدة للإنسان المصري» على الوجه الأمثل، بشكل يضمن تحقيق التنمية المستدامة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.