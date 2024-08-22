محافظ بورسعيد: "عام الأخلاق" شعار العام الدراسي الجديد وتشكيل لجان للمرور على المدارس

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد ،اجتماعا، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة ، لبحث الاستعداد المبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير المساعد ،الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة نشوي شبانه منطقة بورسعيد الأزهرية، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، علي الألفي نقيب المعلمين ورؤساء الأحياء، وعدد من مديري المديريات التعليمية و المدارس بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.



وفى بداية اللقاء رحب محافظ بورسعيد، بجميع القيادات التعليمية بالمحافظة على الجهود الملموسة والمستمرة فى ضبط وتطوير العملية التعليمية فى المحافظة، والذى يسهم فى توفير بيئة تعليمية جيدة وتحسين جودة التعليم فى المحافظة، مؤكدا علي الدور الهام لمديري المدارس في السيطرة علي الطلاب والمعلمين وخلق حالة من الانضباط والتعاون بينهم، وفرض الالتزام وتشجيع الطلاب علي الانتظام بالحضور إلى المدرسة.

وأشار إلي الاهتمام بأخلاق الطالب اولا، والتربية قبل التعليم، فهما القواعد الأساسية لبناء الإنسان ،مشيرا إلي إطلاق شعار "الأخلاق" علي العام الدراسي الجديد، مؤكدا بأن التدريس رسالة وليس مهنه والشعوب لا تنهض إلا بالاخلاق أولا ثم العلم والمعرفة فهما وسيلة لصنع المجتمع وبناء الأجيال نفسيا وفكريا ليتمكنوا من الارتقاء بامتهم وبناء الوطن .



ووجه محافظ بورسعيد، بتشكيل لجان من إدارة الحوكمة ومديرية التعليم بالتنسيق مع الابنية التعليمية ،للمرور على المدارس والتأكد من جاهزيتها، و انتهاء العمل بالمدارس التعليمية الجديدة التي ستنضم للعام الدراسي الجديد، ومدرسة قرية2 بمنطقة سهل الطينة، ومدرسة ببحر البقر، ومدرسة بالحي الاماراتي و مدرسة الإسكان الإجتماعي بمدينة بورفؤاد ، وذلك لإثراء العملية التعليمية ببورسعيد.

كما ناقش الاجتماع الاجراءات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب والمعلمين في بداية العام الدراسي، وأوضح الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، خلال عرض تقديمي أن أعداد المدارس خلال هذا العام لتشمل (٥٣٨)مدرسة وتضم (٤٧٥)فصل ، وعدد الطلاب لهذا العام(١٨٢٧٩٩)طالب وطالبة، وتوفير الكتاب المدرسي، وآليات المديرية بسد العجز بين صفوف المعلمين في بعض المواد الأساسية، والتعاقد بنظام المكافأة مع ١٨٠ معلم رياض اطفال ، والتنميه المهنيه لعدد (٥٦٦٧)معلم بالمراحل التعليميه . وأكد الدكتور محمد عبد التواب قرب انتهاء العمل بمدرسة قرية (٢) بمنطقة سهل الطينة لبدء العمل بها مع بداية العام الدراسي الجديد ، و ذلك بالتعاون والتنسيق مع الابنيه التعليمية و المرافق التعليمية، و يأتي ذلك بالتزامن مع انضمام ٣ مدارس جديدة خلال هذا العام مدرسة الاسكان الاجتماعي ببورفؤاد لتخدم سكان حي الفيروز ، ومدرسة ببحر البقر ، ومدرسة بالحي الاماراتي. و أشار وكيل الوزارة الي افتتاح ١٥ مركز لمتعة التعلم للمرحلة الابتدائية ، و ٧ مراكز تعليم مجانية للمرحلة الإعدادية، مشيرا الي انتهاء الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، و الانتهاء من الصيانة الشاملة والبسيطة لمدارس المحافظة وتقيلم الأشجار وتهذيب الحشائش والنظافة، بالتعاون مع رؤساء الأحياء .



كما أوضحت الدكتورة نشوي شبانه الوكيل الثقافي لمنطقة بورسعيد الأزهرية، بعرض تقديمي اعداد المعاهد الأزهرية ببورسعيد خلال هذا العام وهما ٤٥ معهد أزهري ، منهم ١٦ معهد حاصل على الاعتماد والجودة ،وعدد الطلاب لهذا العام(٩٢٨٩)طالب وطالبة حتي الآن ،و (٥٨٣) معلم، مشيره إلي اعمال تطوير عدد من المعاهد الأزهرية ورفع كفاءتها خلال الفترة القادمة ،بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال النظافة وتجميل محيط المعاهد علي مستوي المحافظة.



