شباب كفر الشيخ تعلن عن شروط التقدم إلى المشروع القومى للمعد النفسى الرياضى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الشروط والمستندات المطلوبة للتقدم إلى المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي في موسمه الثالث واستقبال دفعة جديدة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن شروط اختيار المعدين النفسيين كالتالي: أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تربية رياضية أو أن يكون المتقدم حاصلاً على إحدى الدرجات العلمية "ماجستير - دكتوراه" في مجال علم النفس الرياضي– أن يكون المتقدم ملماً بمهارات الحاسب الآلي الإلمام بالمراجع العلمية في مجال علم النفس الرياضي.

يستكمل المتقدم المستندات التالية، السيرة الذاتية، صورة ضوئية من الرقم القومي، صورة من المؤهل الدراسى، صورة من الدرجات العلمية و الدورات التدريبية إن وجدت، تعتمد الأوراق من المديرية ومقرها بحي الزهور من خلال إدارة الأداء الرياضى، لإرسالها عبر البريد الإلكتروني SP@EMSS.GOV.EG أو واتساب رقم 01029075499 و ذلك بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضى.