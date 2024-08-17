شباب كفر الشيخ: تنظيم مسابقة في حفظ القرآن الكريم وختام دوري كرة السلة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عددا من الفعاليات، منها المسابقة الدينية حفظ القرآن الكريم، ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا بحضور 48 طليعا من أبناء مراكز الشباب، تنافسوا على حفظ "خمسة أجزاء، عشرة أجزاء، نصف القرآن، القرآن الكريم كاملاً".

كما نظم مركز شباب فوة بمحافظة كفر الشيخ، منافسات دورى كرة السلة، ضمن مبادرة "صيفك رياضة وصحة " بمشاركة 56 لاعبا بواقع 4 فرق بنات و4 فرق بنين بنظام خروج المغلوب من مرة، المبادرة التى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بعدد 137 ناديا رياضيا ومركز شباب وشركات الخدمات الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إلي أن لجنة التحكيم ضمت الشيخ راشد خطاب، لافتاً إلى أنه تم توزيع جوائز عينية على الفائزين بالمسابقة، مشيداً بدور أولياء الأمور في دعم وتنمية مهارات وقدرات ابنائهم متمنياً لهم دوام التوفيق، مؤكدًا أهمية السعي لتعلم القرآن الكريم وتعاليم الدين الإسلامي، حتى يكون القرآن خلقاً وسلوكاً لكل أبنائنا.



تكريم احدى الحافظات لكتاب الله



تكريم حفظة القرآن الكريم



تكريم لاعبي السلة