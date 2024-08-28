تعرف على شروط التحويل الى كلية زراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، عن شروط التحويل إلى أحد أقسامها وذلك وفقًا للشروط والقواعد الخاصة بمجلس الكلية وهى:

1- يجب أن يكون التحويل على البرامج اللمتخصصة فقط وبعد الحصول على موافقة ادارة البرامج المتخصصة بكلية الزراعة سابا باشا. تتم التحويلات ورقيًا من مكتب البرامج المتخصصة بالكلية ولا يضطر الطالب لزيارة الكلية الآخرى المرشح عليها.

2- ترشيح الطالب على احدى كليات الزراعة على مستوى الجمهورية.

3- حصول الطالب على مجموع 283 درجة علمى علوم.

4- أو قبول الطالب بإحدى كليات جامعة الاسكندرية وبمجموع 293.5 باقى الحالات بما فيها الكليات غير المناظرة والشهادات الدولية تخضع للتقييم المستقل حالة بحالة من قبل الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة للتاكد من تطابق الشروط من عدمها.



5- تقديم الطلب لا يعنى بالضرورة القطعية القبول ويجب الانتظار حتى صدور قرار الجامعة النهائى بعد المراجعة للتاكد من توافر الشروط.

6- إجراءات عملية التحويل تستغرق من 10 إلى 20 يوما.

7- لا تحصل أى رسوم من الطلاب إلا بعد قبول الطلب من طرف الجامعة. فى حال القبول تعلن النتيجه ويسمح للطلاب باستكمال الملفات وسداد المصروفات الدراسية.

8- فى حال الرفض يخطر الطلاب دون تحملهم اية مصروفات.