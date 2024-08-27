اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 04:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أقسام كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 03:00 ص
تعرف على أقسام كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت كلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية عن الأقسام الجديدة بالمصروفات المتاحة للطلاب الجدد الذين قبلوا فى الكلية وهى أقسام خاصة.

والأقسام الخاصة هى سلامة الغذاء، زراعة محمية، بيو تكنولوجي باللغة الإنجليزية، يتم التخصص بالشعب من العام الدراسي الثالث حسب النتيجة التراكمية فى العام الأول والثانى من الدراسة، بينما التخصص يتم فى العام الثالث.

برنامج سلامة الغذاء هو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة وهو أحدث برامج جامعة الإسكندرية والذي تم افتتاحه بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم "111" لسنة 2021. البرنامج يقبل طلاب الشعبة العلمية من الثانوية العامة وما يعادلها ويمنح درجة البكالوريوس "تخصص سلامة الغذاء".

ويكون لقب الخريج "مهندس سلامة الغذاء" يتم اختيار عدد محدود من الطلاب المقبولين بكلية الزراعة للإلتحاق بالبرنامج بعد قبولهم من مكتب التنسيق وبشرط اجتيزهم للمقابلة الشخصية. وتبدأ الدراسة بالبرنامج من بداية الفرقة الأولي ولمدة أربع سنوات.

وتمنح الكلية شهادة معتمدة بعد إجتياز الطالب عدد الساعات المعتمدة له في الكلية "بكالوريوس العلوم الزراعية ".

 







الاسكندرية

جامعة الاسكندرية

اقسام خاصة بكلية الزراعة

اخبار المحافظات




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة