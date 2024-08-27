تعرف على أقسام كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت كلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية عن الأقسام الجديدة بالمصروفات المتاحة للطلاب الجدد الذين قبلوا فى الكلية وهى أقسام خاصة.

والأقسام الخاصة هى سلامة الغذاء، زراعة محمية، بيو تكنولوجي باللغة الإنجليزية، يتم التخصص بالشعب من العام الدراسي الثالث حسب النتيجة التراكمية فى العام الأول والثانى من الدراسة، بينما التخصص يتم فى العام الثالث.

برنامج سلامة الغذاء هو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة وهو أحدث برامج جامعة الإسكندرية والذي تم افتتاحه بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم "111" لسنة 2021. البرنامج يقبل طلاب الشعبة العلمية من الثانوية العامة وما يعادلها ويمنح درجة البكالوريوس "تخصص سلامة الغذاء".

ويكون لقب الخريج "مهندس سلامة الغذاء" يتم اختيار عدد محدود من الطلاب المقبولين بكلية الزراعة للإلتحاق بالبرنامج بعد قبولهم من مكتب التنسيق وبشرط اجتيزهم للمقابلة الشخصية. وتبدأ الدراسة بالبرنامج من بداية الفرقة الأولي ولمدة أربع سنوات.

وتمنح الكلية شهادة معتمدة بعد إجتياز الطالب عدد الساعات المعتمدة له في الكلية "بكالوريوس العلوم الزراعية ".