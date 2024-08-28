الأحد.. مكتبة الإسكندرية تستضيف مؤتمر "التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى"

الإسكندرية جاكلين منير

تستضيف مكتبة الإسكندرية، من خلال قطاع المكتبات المؤتمر الدولى "دور التحول الرقمى وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المنطقة العربية MENA"، الذى تنظمه المؤسسة العربية لإدارة المعرفة (AIKM) ولجنة الإفلا الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (IFLA-MENA) يومى 2 و3 سبتمبر بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية. وسيقام على هامش المؤتمر ورشة عمل متخصصة يوم 1 سبتمبر بعنوان "قياس وتقييم أثر المكتبات فى المجتمع".

يهدف المؤتمر إلى دراسة وضع التحول الرقمى فى مؤسسات المعلومات ودوره فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعى الحديثة على مؤسسات المعلومات فى المنطقة العربية من حيث المزايا والمخاطر، بالإضافة إلى عرض نماذج متميزة من المؤسسات التى ساهم التحول الرقمى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها، وأيضًا رصد برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعى المرتبطة بالفنون والتصميمات الإبداعية فى المكتبات وعرض نماذج منها، وما يسهم فى وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمى فى مؤسسات المعلومات لتساهم بدور فعال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن عدد المسجلين للاشتراك بالمؤتمر أكثر من 220 مشاركًا، يمثلون 16 دولة عربية، هي: مصر، ليبيا، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، الكويت، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنه عمان، قطر، العراق، سوريا، الأردن، لبنان، وفلسطين. وقد تلقت إدارة المؤتمر 63 بحثًا من أقطار الوطن العربى المختلفة، وتم قُبول 38 بحثًا بعد التحكيم. وتركز الأبحاث على أهداف المؤتمر وعدة محاور منها احتياجات سوق العمل فى ظل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته وتأثيره على التعليم والتدريب فى مجال المكتبات والمعلومات، وإدارة البيانات ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دور المنظمات الدولية والإقليمية فى مجال المعلومات فى تحقيق التنمية المستدامة، وأيضًا دور بوابات المعلومات والمعرفة الوطنية فى التنمية المستدامة.

ويأتى المؤتمر فى ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر العلم والثقافة فى كافة جوانب حياة المواطن المصرى والعربى، وتشجيعها لمنظمات المجتمع المدنى ودورها كمركزٍ للتميز فى إنتاج المعرفة ونشرها وتحقيق أهدافها الثقافية والعلمية. وتأتى أهمية إقامة مؤتمرًا دوليًّا عن أدوار التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى الهامة والمتعددة نظرًا لاعتبارها من أهم أولويات جداول أعمال السياسات العامة لمعظم البلدان على المستويين الوطنى والدولى، وتركز مبادرات حكومية وطنية عديدة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى من أجل التنمية والنمو الاقتصادى، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار فى بناء البشر وبناء قدراتهم الإبداعية.