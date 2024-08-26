فريق شارموفرز يتألق بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم الاثنين حفلاً موسيقياً لفريق "شارموفرز"، وذلك على خشبة المسرح المكشوف بالساحة الخارجية بمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين.

وقدم الفريق خلال الحفل عددا من أغانيهم المميزة، أبرزها: حبيبة، حزينة، 5C، بتثيري الجدل، خلاص هسيطر، كرافان، كوكب شيبسي، على بالي، مش فارقة، easy money، Boot، وغيرها من الأغاني، وذلك وسط حضور جماهيري مكتمل العدد وتفاعل كبير من الحاضرين.

جدير بالذكر أن مهرجان الصيف الدولي هو حدث سنوي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، وتشهد نسخة المهرجان هذا العام مشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق.

ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلي الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيري وغيرهم. كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائي، ومدارس النقد السينمائي، وصنع الأفلام القصيرة.



فريق شارموفرز يتألق بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى



فريق شارموفرز يتألق بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى