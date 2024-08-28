افتتاح أحدث جهاز معجل خطى بمستشفيات جامعة المنصورة لعلاج 60 ألف مريض سنويا

الدقهلية - سارة الباز

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أحدث جهاز معجل خطي بقسم الطب النووي بمستشفى المنصورة الجامعي بتكلفة اجمالية مبلغ 156 مليون جنيهت، وبمساهمة من مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي.

حضر الافتتاح الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور وليد منير، مدير مستشفى المنصورة الجامعي، والدكتورة حنان صلاح، رئيس قسم الطب النووي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير.

وأكد الدكتور شريف خاطر على حرص جامعة المنصورة على أن تظل فى الصدارة بخدماتها الطبية المتميزة كقلعة للطب في مصر، وتقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بصحة المواطن، والتيسير على المرضى، وتوفير خدمات طبية تلبى احتياجاتهم، لافتا إلى أن إدارة الجامعة قد أولت إهتماماً كبيراً لسرعة إنجاز العمل، وتشغيل الجهاز الجديد، وإستئناف تقديم خدمات العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام المترددين على المستشفيات، بدلا من تكبدهم عناء السفر إلى المحافظات المجاورة لتلقى العلاج الإشعاعي المطلوب، حيث بلغ عدد المرضى المترددين على قسم الطب النووي العام الماضي ما يتخطى 60 ألف مريض، بخلاف المرضى المترددين على مركز الأورام بالجامعة، والذين يتم تحويلهم لتلقى العلاج الإشعاعي.

ومن جانبه هنأ اللواء طارق مرزوق شعب الدقهلية، وجامعة المنصورة على افتتاح جهاز المعجل الخطي؛ لرفع المعاناة عن مرضى الأورام، وقدم الشكر والتقدير لرئيس جامعة المنصورة، والقائمين على المنظومة الصحية بالجامعة، ومؤسسة مصر الخير على تجهيز هذا الصرح الطبي.

وأشار الدكتور أشرف شومة إلى أن جهاز المعجل الخطي هو أحدث جهاز مستخدم في تنفيذ خطة العلاج الإشعاعي، التي تم تحديدها باستخدام جهاز التخطيط الإشعاعي ثلاثي الأبعاد عن طريق استخدام الأشعة السينية عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية حيث يتم ذلك عن طريق إرسال البيانات الخاصة بالخطة العلاجية إلى جهاز المعجل الخطي مع تقييم أسبوعي لمسار الخطة العلاجية، ومطابقتها لما تم التخطيط له بدقة، والجهاز مزود بجدران سميكة طبقا للمواصفات القياسية العالمية لمنع نفاذ الأشعة الضارة خارج نطاق غرفة العلاج، كما أنه مزود بكاميرا لمراقبة المريض أثناء الجلسات العلاجية، ويعالج أكثر من 100 مريض يوميا.

وأوضح الدكتور الشعراي كمال يعمل جهاز المعجل الخطي الجديد على تقديم الخدمة الطبية، ويخدم المرضى، والمترددين عليه من محافظة الدقهلية، والمحافظات المجاورة، حيث يتردد على قسم الطب النووي، وعلاج الأورام بمستشفى المنصورة الجامعي أكثر من 60000 مريض سنويا للعلاج، والمتابعة سواء بالعلاج الكيماوي، أو الإشعاعي.

وأضافت عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، بأن جهاز المعالج الخطي، الذي قدمته مؤسسة مصر الخير بمعاونة بيت التمويل الكويتي، اليوم يعد من أحدث الأجهزة الإشعاعية في مجال العلاج الإشعاعي للأورام،

مشيرة إلى أن هذه الوحدة، وهذا الجهاز لم يكونا متاحين من قبل في هذه المنطقة، التي تخدم عدة محافظات، ومن ثم يدعم هذا المشروع، وهذا التمويل بشكل كبير توجهات الدولة في إتاحة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أجل تحسين الصحة العامة لهم، فضلا عن مساهمة المشروع في تحقيق 3 أهداف من أهداف التنمية المستدامة للصحة الجيدة، والعمل اللائق، ونمو الأقتصاد، والحد من أوجه عدم المساواة.