إطلاق مبادرة "الوقاية خير من العلاج" بجامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالتعاون مع كلية الطب وكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، مبادرة تحت عنوان: "الوقاية خير من العلاج" تتناول التعريف بداء السكرى، ومضاعفاته، وطرق الوقاية منه بمشاركة وحضور الدكتورة غادة القنيشى، وكيل كلية الطب، والدكتورة حنان السطوحى جاويش، أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب، والدكتور محمد زيادة، أستاذ الإصابات الرياضية والتأهيل بكلية التربية الرياضية، والدكتورة رانيا بهريز، أستاذ مساعد السكر والغدد الصماء بكلية الطب، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب الذين يمثلون الكليات، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والإدارات العامة، وإدارة التربية العسكرية بالجامعة.

تضمنت المبادرة الكشف الطبى فى تخصصات: (باطنة - جلدية - نظر وفحص قاع العين) بجانب تحاليل نسبة السكر بالدم، ونسبة الهيموجلوبين، لـ243 حالة، وتم تحويل 4 حالات لمستشفى الباطنة، إلى جانب محاضرة لأعضاء هيئة التدريس المشاركين.

وتحدثت الدكتورة حنان جاويش، أستاذ الغدد بكلية الطب عن مرض السكر، وتطوره، وأعراضه، والطرق المستخدمة فى العلاج، والمشكلات الطبية المصاحبة لمرضى السكر مثل: (العين - الكلى - إلتهاب الأعصاب والقدم السكري)، وعن خطورة التدخين مع مرض السكر، وتفاصيل العناية بمريض السكري.

وتناول الدكتور محمد زيادة تأثير الرياضة فى علاج مرض السكرى، ومعدلات الهيموجلوبين الطبيعية للشخص السليم، التى تلزم لنقل الأكسجين، وحجم عضلة القلب للرياضيين، وغيرهم، وكمية الدم، الذى يدفعه القلب للجسم يوميا، وأهمية الرياضة للصحة العامة.

وأوضحت الدكتورة رانيا بهريز علاقة داء السكرى بالسمنة، والنصائح التى يجب على مريض السكر اتباعها لضبط معدل السكر لديه، مثل: تناول الطعام الصحى، والبعد عن الزيوت المهدرجة، والوجبات خارج المنزل، مشيرة إلى الإرشادات الغذائية، التى يجب اتباعها لمريض السكر عند الشعور بالتعب.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى، والتوعوى لقطاع خدمة المجتمع وتنمّية البيئة تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور مدير إدارة التربية العسكرية.