توافد أهالى البحيرة على أسواق الجملة لشراء المانجو لـ"التخزين".. صور

البحيرة ـ ناصر جودة

شهدت أسواق محافظة البحيرة، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء فاكهة المانجو، خاصة مع انخفاض أسعارها بصورة كبيرة بالمقارنة بالسنوات الماضية، وتوافد الأهالى على أسواق الجملة لشراء احتياجاتهم من أنواع المانجو الصالحة للتخزين لاستهلاكها فى فصل الشتاء.

واصطف المواطنون فى طوابير طويلة حتى الساعات الأخيرة من الليل داخل وكالات الجملة لشراء المانجو فى منظر لافت للغاية.

وأطلق عدد من تجار الفواكه عروضا ترويجية لبيع المانجو بأسعار منخفضة للغاية، كما وصل الأمر إلى توزيع ثمار المانجو مجانا على الأهالى وسط أجواء احتفالية بامتياز .

وقال سعيد أصيلة، أحد كبار تجار الفواكه بسوق الجملة بمدينة دمنهور، إنه أطلق مهرجان لبيع أنواع المانجو المختلفة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بصورة كبيرة تحت شعار "المانجة للجميع"، مضيفا أن سبب تنظيمه لمهرجان المانجو أو عيد المانجة كما يسميه هو عشقه لعمل الخير وجبر الخواطر والمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين .

وأوضح أصيلة، أنه أطلق عدة فعاليات لبيع المانجو بسعر التكلفة فقط منها "عربية الفرحة" والتى ينتظرها الأهالى فى الساعات الأولى من الفجر، وكذلك فاعلية لمة العيلة وجبر الخواطر التى يتم خلالها توزيع كيلو مانجو عويس على كل مواطن فى ساعات معينة بغض النظر عن شرائه أم لا.

وعن أهم أنواع المانجو التى تجد إقبالا من المواطنين، قال سعيد أصيلة، إن المانجو الزبدية عليها إقبال منقطع النظير ويتراوح أسعارها نحو 20 جنيها للكيلو وهى أشهر أنواع فواكه التخزين، وكذلك أنواع المانجو العويس التى وصل سعرها إلى 25 جنيه وفص العويس وهى أفخر أنواع المانجو ويصل سعرها إلى نحو 50 جنيها.



















