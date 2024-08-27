‫ "القومى للجينات" ينظم يوما حقليا لمتابعة التنوع الوراثي للشمام ولوبيا العلف

كتبت أسماء نصار

‎نظم البنك القومي للجينات بالتعاون مع صندوق المحاصيل الدولي للنهوض ببنوك الجينات "التنوع البيولوجي للفرص وسبل العيش والتنمية" يوم حقل في محطه بحوث الجميزة، بناء على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بلاهتمام بالبرامج البحثية وتعميق التعاون مع المؤسسات البحثية الدولية المرموقة.

وقالت الدكتورة نفين عبدالفتاح مدير البنك القومى للجينات أنه تم زيارة البرنامج الخاص بالبنك القومي للجينات والذي يحتوي علي تنوع الوراثي من الشمام ولوبيا العلف واللوبيا الجافة، بحضور كل من الدكتور فتح الله حسن فتح الله مدير محطه البحوث الزراعيه بالجميزة والدكتور محمد الغنيمي مدير المحطه الاقليمية بوسط الدلتا ورؤساء الفرق البحثية لقسم البقوليات والأرز وبعض المزرعين والفريق البحثي بالبنك القومي للجينات .

وأضافت أنه استعراض البرنامج وأهداف المشروع والنتائج المتوقعة كما تمت زيارة البرامج الخاصة بمحطة الجميزة من ( والفول البلدي والأرز).

