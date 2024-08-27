اليوم السابع
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وزارة الزراعة تعلن إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية فى البحيرة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 01:47 م
وزارة الزراعة تعلن إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية فى البحيرة علاء فاروق وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، حملات للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية حيث تم خلالها إزالة 4 حالات تعدٍ وتحرير محاضر مخالفة.

وشدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على منع التعديات تمامًا والتصدى لها بمنتهى الحزم مع إزالة كافة التعديات وكذلك أى أعمال تشوين لمواد البناء فى المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومى لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما أكد أنه لا تهاون فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسى لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

وقال وزير الزراعة، إن الدولة تنفق أموالًا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة فى التوسع الأفقى من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا والتى تكونت عبر مئات السنين وتعتبر ثروة قومية صعب تعويضها.

وأوضح وزير الزراعة، أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذًا لتوجه الدولة فى الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمى وإزالة كافة التعديات وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوي.







وزارة الزراعة

الاراضى الزراعية

التعديات

البحيرة



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