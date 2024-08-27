اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 02:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة: إعطاء أكثر من 6.6 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 02:01 م
وزير الزراعة: إعطاء أكثر من 6.6 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع علاء فاروق وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 13 يوليو 2024 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

يأتى ذلك إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لـ تطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.


وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالى 3 ملايين و539 ألفا و813 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 24 أغسطس الجارى.

كما تم أيضا تحصين حوالى 3 ملايين و109 آلاف و 275 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الوادى المتصدع منذ بداية الحملة وحتى 24 أغسطس الجارى أيضا.

وصرح "شاهين" بأن جميع العاملين بالخدمات البيطرية يتوجهون بالشكر والتقدير لوزير الزراعة علي دعمه اللا محدود لهم وتعهدهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصرى.







الحمى القلاعية

الوادى المتصدع

الزراعة

الماشية



الموضوعات المتعلقة

وزير الزراعة: تنسيق كامل لدعم المزارعين بالميكنة الزراعية الحديثة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 11:37 ص

‫وزارة الزراعة تطلق الحملة القومية الثانية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

السبت، 13 يوليو 2024 01:29 م

حملة "إيد واحدة" تواصل نشاطها بالمحافظات لدعم 1.5 مليون أسرة

الإثنين، 26 أغسطس 2024 05:25 م

حياة كريمة فى البلد.. تشغيل 23 مركز شباب تجريبيا بقرى زفتى فى الغربية.. المحافظ: قطاع الشباب والرياضة شهد طفرة كبيرة بقرى المرحلة الأولى من المبادرة.. ويؤكد: نسب تنفيذ المشروعات وصل إلى 99%.. صور

الأحد، 18 أغسطس 2024 03:00 م

تحصين 101 ألف و347 رأساً ضد مرض الوادى المتصدع و الحمى القلاعية ببنى سويف

السبت، 23 أبريل 2022 02:08 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة