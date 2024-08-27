وزير الزراعة: إعطاء أكثر من 6.6 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

كتبت أسماء نصار

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 13 يوليو 2024 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

يأتى ذلك إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيسي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لـ تطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.



وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالى 3 ملايين و539 ألفا و813 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 24 أغسطس الجارى.

كما تم أيضا تحصين حوالى 3 ملايين و109 آلاف و 275 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الوادى المتصدع منذ بداية الحملة وحتى 24 أغسطس الجارى أيضا.

وصرح "شاهين" بأن جميع العاملين بالخدمات البيطرية يتوجهون بالشكر والتقدير لوزير الزراعة علي دعمه اللا محدود لهم وتعهدهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصرى.