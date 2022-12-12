اليوم السابع
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وفد صندوق المحاصيل الدولى يزور البنك القومى للجينات بوزارة الزراعة.. صور

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 04:53 م
وفد صندوق المحاصيل الدولى يزور البنك القومى للجينات بوزارة الزراعة.. صور البنك القومى للجينات
كتبت ـ أسماء نصار

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استقبل البنك القومي للجينات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وفدا من المتخصصين في صندوق المحاصيل الدولي (crop trust) بالتعاون مع المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية.

وقالت الدكتور نفين عبدالفتاح مدير البنك القومي للجينات، إن الزيارة استمرت لمدة أربعة أيام، وذلك لتقييم آداء البنك وفقا للمعايير الدولية لبنوك الجينات في العالم .

وضم الوفد كل من:

Dr Hugh Pritchard -Dr Jean Hanson - Dr Muhammad Shahid - Dr Nelissa Jamora - Petra Pajdakovic  بحضور الدكتورة هنية الاتربي- رئيس البنك القومي للجينات سابقا والمستشار للبنك حاليا .

وأشاد الوفد بالعاملين بالبنك القومي للجينات وبكفاءتهم وقدراتهم العلمية، كما أشادوا بالبنك وأنه سيكون   "leader" لبنوك الجينات في منطقه الشرق الأوسط.

من ناحيته، استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفد صندوق المحاصيل الدولي وإطلاعه علي تقييمهم للعاملين بالبنك القومي للجينات وآدائهم ومدي قدرتهم علي العمل بكفاءة .

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 البنك القومى للجينات 

 

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 جانب من الحضور فى الزيارة  

 


الزراعة

وزارة الزراعة

صندوق المحاصيل الدولي

البنك القومي للجينات



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