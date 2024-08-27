نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 64.63% حد أدنى للقبول بكليات العلوم للعلمى

محمد صبحى

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، عن الحد الأدنى للقبول بالكليات ، حيث سجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم 265 درجة بنسبة مئوية 64.63% وذلك بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمى رياضة وفيما يلى الحد الأدنى للالتحاق بكليات العلوم فى الجامعات الحكومية.

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 358

علوم سوهاج 358

علوم البترول والتعدين مطروح 350

علوم جنوب الوادي 345.5

علوم دمنهور 344.5

علوم الزقازيق 344

علوم كفر الشيخ 343

علوم أسيوط 342.5

علوم المنصورة 342

علوم الإسكندرية 340

علوم القاهرة 338.5

علوم طنطا 338

علوم بنها 337.5

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 337

علوم بور سعيد 336.5

علوم المنيا 335.5

علوم دمياط 335.5

علوم عين شمس 335

علوم المنوفية بشبين الكوم 334.5

علوم السويس 333.5

علوم أسوان 332.5

علوم الاقصر 332.5

علوم العريش 332

علوم بني سويف 332

علوم الفيوم 331.5

علوم حلوان 331

علوم الوادي الجديد 331

علوم بنات عين شمس 330.5

علوم الارض بني سويف 326.5

علوم الإسكندرية رياضة 319.5

علوم القاهرة رياضة 316.5

علوم دمنهور رياضة 313.5

علوم الارض بني سويف رياضة 312.5

علوم عين شمس رياضة 311

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 310.5

علوم الزقازيق رياضة 305.5

علوم بنها رياضة 303.5

علوم طنطا رياضة 302.5

علوم كفر الشيخ رياضة 302

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 301.5

علوم المنصورة رياضة 300.5

علوم حلوان رياضة 299.5

علوم دمياط رياضة 297.5

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297

علوم السويس رياضة 296.5

علوم بور سعيد رياضة 295.5

علوم الفيوم رياضة 294.5

علوم بني سويف رياضة 292.5

علوم أسوان رياضة 292.5

علوم أسيوط رياضة 286

العلوم الزراعية البيئية العريش 286

علوم المنيا رياضة 281

علوم بنات عين شمس رياضة 278

علوم العريش رياضة 276.5

علوم الوادي الجديد رياضة 274

علوم سوهاج رياضة 273

علوم الاقصر رياضة 267.5

علوم جنوب الوادي رياضة 265