نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 64.63% حد أدنى للقبول بكليات العلوم للعلمى

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، عن الحد الأدنى للقبول بالكليات ، حيث سجل الحد الأدنى للقبول بكليات العلوم 265 درجة بنسبة مئوية 64.63% وذلك بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمى رياضة وفيما يلى الحد الأدنى للالتحاق بكليات العلوم فى الجامعات الحكومية.
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 358
علوم سوهاج 358
علوم البترول والتعدين مطروح 350
علوم جنوب الوادي 345.5
علوم دمنهور 344.5
علوم الزقازيق 344
علوم كفر الشيخ 343
علوم أسيوط 342.5
علوم المنصورة 342
علوم الإسكندرية 340
علوم القاهرة 338.5
علوم طنطا 338
علوم بنها 337.5
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 337
علوم بور سعيد 336.5
علوم المنيا 335.5
علوم دمياط 335.5
علوم عين شمس 335
علوم المنوفية بشبين الكوم 334.5
علوم السويس 333.5
علوم أسوان 332.5
علوم الاقصر 332.5
علوم العريش 332
علوم بني سويف 332
علوم الفيوم 331.5
علوم حلوان 331
علوم الوادي الجديد 331
علوم بنات عين شمس 330.5
علوم الارض بني سويف 326.5
علوم الإسكندرية رياضة 319.5
علوم القاهرة رياضة 316.5
علوم دمنهور رياضة 313.5
علوم الارض بني سويف رياضة 312.5
علوم عين شمس رياضة 311
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 310.5
علوم الزقازيق رياضة 305.5
علوم بنها رياضة 303.5
علوم طنطا رياضة 302.5
علوم كفر الشيخ رياضة 302
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 301.5
علوم المنصورة رياضة 300.5
علوم حلوان رياضة 299.5
علوم دمياط رياضة 297.5
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297
علوم السويس رياضة 296.5
علوم بور سعيد رياضة 295.5
علوم الفيوم رياضة 294.5
علوم بني سويف رياضة 292.5
علوم أسوان رياضة 292.5
علوم أسيوط رياضة 286
العلوم الزراعية البيئية العريش 286
علوم المنيا رياضة 281
علوم بنات عين شمس رياضة 278
علوم العريش رياضة 276.5
علوم الوادي الجديد رياضة 274
علوم سوهاج رياضة 273
علوم الاقصر رياضة 267.5
علوم جنوب الوادي رياضة 265
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