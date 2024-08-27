نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 60.4% الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق

محمد صبحى

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، عن الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق بالجامعات الحكومية، وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية اذ سجل الحد الأدنى 248 درجة للقبول بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات بنظام الانتساب الموجه، وذلك بنسبة مئوية 60.4%.

حقوق بور سعيد 336

حقوق سوهاج 327.5

حقوق جنوب الوادي 324

حقوق انتساب موجه سوهاج 321

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5

حقوق أسوان 305

حقوق انتساب موجه أسوان 299

حقوق المنيا 297.5

حقوق كفرالشيخ 293

حقوق دمياط 287

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 286.5

حقوق الفيوم 283.5

حقوق القاهرة 277.5

حقوق انتساب موجه القاهرة 276

حقوق عين شمس 272.5

حقوق انتساب موجه عين شمس 271

حقوق أسيوط 270

حقوق بني سويف 268.5

حقوق انتساب موجه بني سويف 266

حقوق حلوان 265.5

حقوق انتساب موجه أسيوط 265.5

حقوق انتساب موجه حلوان 265

حقوق بنها 262

حقوق انتساب موجه بنها 261

حقوق المنوفية بشبين الكوم 256

حقوق الإسكندرية 256

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 254.5

حقوق الزقازيق 253.5

حقوق انتساب موجه الزقازيق 252

حقوق طنطا 251

حقوق المنصورة 251

حقوق انتساب موجه طنطا 250

حقوق انتساب موجه المنصورة 249.5

حقوق مدينة السادات 248.5

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 248