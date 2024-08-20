مد التقديم الإلكترونى لكليات التمريض والهندسة بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أنه بناء على طلب الطلاب وأولياء الأمور بمنح مزيداً من الوقت للتقديم وتوسيع الفرص التعليمية، تم مد فترة التقديم الإلكتروني لكليات التمريض والهندسة وتكنولوجيا العلوم الصحية والتجارة الدولية واللغات حتى السبت الموافق 24 أغسطس.

هذا وأوضح الدكتور ناصر مندور أن قرار مد فترة التقديم يأتي في إطار حرص الجامعة على تسهيل عملية التقديم أمام الطلاب وتلبية احتياجاتهم.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم فرص تعليمية متميزة تتيح للطلاب تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية دون ضغوط زمنية.

وأكد أن المد سيتيح للطلاب فرصة أكبر للاستعداد وتقديم طلباتهم، مما يساهم في جذب المزيد من الطلاب المتميزين إلى برامج الجامعة.

بدوره، أكد الدكتور عادل حسن أن قرار المد يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لتوفير فرص تعليمية متساوية للجميع.

وأوضح أن القرار يشمل كليات التمريض والهندسة وتكنولوجيا العلوم الصحية والتجارة، حيث تسعى الجامعة إلى جذب طلاب متميزين وتقديم بيئة تعليمية متطورة.

وأضاف أن هذا القرار يتيح للطلاب فرصة أفضل لمراجعة خياراتهم الأكاديمية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم التعليمي.

تشمل فترة التقديم الجديدة مزيداً من الوقت للطلاب للتقديم الإلكتروني عبر المنصات الرسمية للجامعة، و يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين تجربة التقديم وضمان قبول عدد أكبر من الطلاب في البرامج الدراسية المتميزة التي تقدمها الجامعة.