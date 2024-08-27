نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 68.65% الحد الأدنى للقبول بكليات التجارة

أعلن مكتب التنسيق، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والحد الأدنى للقبول بالكليات، وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية التجارة 281.5 درجة وبنسبة مئوية 68.65% للقبول بـ كلية التجارة جامعة مدينة السادات بنظام الانتساب الموجه من الشعبة الأدبية.
تجارة الإسكندرية 308
تجارة القاهرة 307.5
تجارة جنوب الوادي 306.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 304
تجارة و إدارة أعمال حلوان 302
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301
تجارة عين شمس 301
تجارة دمياط 300.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 299
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299
تجارة الزقازيق 297
تجارة المنصورة 297
تجارة انتساب موجه دمياط 294
تجارة بنها 294
تجارة انتساب موجه المنصورة 294
تجارة انتساب موجه بنها 292.5
تجارة دمنهور 292
تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.5
تجارة سوهاج 290.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 290
تجارة أسوان 289.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 288.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 288.5
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 288.5
تجارة كفر الشيخ 286.5
تجارة طنطا 286.5
تجارة بور سعيد 286
تجارة انتساب موجه أسوان 286
تجارة أسيوط 285.5
تجارة بني سويف 285.5
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 285.5
تجارة السويس 285
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 284
تجارة انتساب موجه طنطا 284
تجارة انتساب موجه بور سعيد 283.5
تجارة العريش 283.5
تجارة انتساب موجه السويس 283.5
تجارة انتساب موجه بني سويف 282.5
تجارة مدينة السادات 282.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282
تجارة انتساب موجه أسيوط 282
تجارة انتساب موجه سوهاج 282
تجارة انتساب موجه العريش 281.5
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة