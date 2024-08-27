نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 87.5% الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى

محمد صبحى

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، عن أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى سجل 359 درجة، وذلك بجامعة مطروح وبنسبة مئوية 87.5%، وفيما يلى الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى على مستوى المحافظات:

1- طب بيطري سوهاج 372

2- طب بيطري المنصورة 371.5

3- طب بيطري جنوب الوادي 369

4- طب بيطري الزقازيق 368.5

5- طب بيطري كفر الشيخ 368.5

6- طب بيطري أسيوط 367.5

7- طب بيطري عين شمس 365.5

8- طب بيطري المنيا 365

9- طب بيطري المنوفية 365

10- طب بيطري الإسكندرية 364

11- طب بيطري دمنهور 364

12- طب بيطري بنها 363.5

13- طب بيطري القاهرة 363

14- طب بيطري أسوان 362.5

15- طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 361.5

16- طب بيطري العريش 361

17- طب بيطري مدينة السادات 360.5

18- طب بيطري بني سويف 359.5

19- طب بيطري الوادي الجديد 359.5

20- طب بيطري مطروح 359