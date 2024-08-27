نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 87.5% الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، عن أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى سجل 359 درجة، وذلك بجامعة مطروح وبنسبة مئوية 87.5%، وفيما يلى الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى على مستوى المحافظات:
1- طب بيطري سوهاج 372
2- طب بيطري المنصورة 371.5
3- طب بيطري جنوب الوادي 369
4- طب بيطري الزقازيق 368.5
5- طب بيطري كفر الشيخ 368.5
6- طب بيطري أسيوط 367.5
7- طب بيطري عين شمس 365.5
8- طب بيطري المنيا 365
9- طب بيطري المنوفية 365
10- طب بيطري الإسكندرية 364
11- طب بيطري دمنهور 364
12- طب بيطري بنها 363.5
13- طب بيطري القاهرة 363
14- طب بيطري أسوان 362.5
15- طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 361.5
16- طب بيطري العريش 361
17- طب بيطري مدينة السادات 360.5
18- طب بيطري بني سويف 359.5
19- طب بيطري الوادي الجديد 359.5
20- طب بيطري مطروح 359
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