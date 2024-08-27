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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 87.5% الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 10:48 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 87.5% الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى معامل التنسيق
محمد صبحى

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كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، عن أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى سجل 359 درجة، وذلك بجامعة مطروح وبنسبة مئوية 87.5%، وفيما يلى الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطرى على مستوى المحافظات:

1- طب بيطري سوهاج 372

2- طب بيطري المنصورة 371.5

3- طب بيطري جنوب الوادي 369

4- طب بيطري الزقازيق 368.5

5- طب بيطري كفر الشيخ 368.5
6- طب بيطري أسيوط 367.5

7- طب بيطري عين شمس 365.5

8- طب بيطري المنيا 365

9- طب بيطري المنوفية 365

10- طب بيطري الإسكندرية 364

11- طب بيطري دمنهور 364

12- طب بيطري بنها 363.5

13- طب بيطري القاهرة 363

14- طب بيطري أسوان 362.5

15- طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 361.5

16- طب بيطري العريش 361

17- طب بيطري مدينة السادات 360.5

18- طب بيطري بني سويف 359.5

19- طب بيطري الوادي الجديد 359.5

20- طب بيطري مطروح 359







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