كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان تنظم لقاء تعريفيا للبرامج الجديدة لمرحلة الدراسات العليا (أكاديمي – مهني)

محمد صبحى

تنظم كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان اللقاء التعريفي للبرامج الجديدة لمرحلة الدراسات العليا (أكاديمي – مهني) ( دبلوم – ماجستير – دكتوراة)، وذلك أونلاين يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس فى تمام الساعة 8 مساءً .

لحضور اللقاء والرد على الاستفسارات قم بملئ الاستمارة المرفقة وسيتم ارسال لينك حضور اللقاء على الايميل قبل اللقاء مباشرة .

https://shortul.at/AP3he



جدير بالذكر أن برامج الدراسات العليا بالكلية هي :

1- معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة:

يعتبر معهد إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة بكلية تجارة وادارة الاعمال جامعة حلوان المعهد المتكامل والوحيد على مستوى الدراسات العليا في الشرق الأوسط في إدارة المستشفيات واقتصاديات الصحة ونظم المعلومات الصحية الذي يمنح الدرجات العلمية في التخصصات المختلفة لمراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه بالمسارين الأكاديمي والمهني.

ويعمل المعهد على ترسيخ المفاهيم المعاصرة في إدارة المنظمات الصحية والتكامل بين الخبرات العلمية والعملية في المجالات والأنشطة التي يقوم بها المعهد مع الانفتاح على التجارب العالمية في الإدارة والدراسات التي تنهض بالقطاع الصحي.

ويعمل المعهد على إعداد الكوادر العلمية والمهنية اللازمة لإدارة القطاع الصحي وتقديم البحوث والدراسات التي تسهم في تطوير القطاع بما يؤدى إلى تحسين مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتعتمد الدراسة على نظام الساعات المعتمدة ويقسم العام الدراسي إلى فصلين دارسين أساسيين بالإضافة الى فصل دراسي صيفي عند حاجة الدارس، وتكون الساعة المعتمدة هي وحدة القياس الدراسية للمقرر الدراسي.



ويتميز نظام التدريس بالمرونة في الاعتماد على نظام التعليم الهجين، وهو الجمع بين المحاضرات الحضورية بمقر المعهد وكذلك المحاضرات الأونلاين.

وتتمثل الفئات المستهدفة فى

- الأطباء بالتخصصات المختلفة

- الصيادلة

- التمريض

- العاملين بالمستشفيات

- العاملين بالقطاع الصحي

- العاملين بقطاع الفنادق

2- برنامج الدراسات العليا المهنية PPP:

حيث تخضع الدراسة بجميع برامج الدراسات العليا المهنية PPP لقواعد نظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا ، جميع البرامج تقدم باللغتين العربية والانجليزية، وهنا تتاح أمام الدراس الفرصة للاختيار فى ان يدرس الإنجلیزیة أو العربیة حسب قدرات كل دارس وشروط الدراسة.

وتكون الدراسة فى فصول صغيرة العدد 20-30 دارس كحد أقصى، وفى قاعات مجهزة ومكيفة للدراسة.

تتاح الدراسة بالبرنامج على ثلاث مستويات مختلفة تمنح عدد 4 درجات علمية هى:

• مستوى الدبلومة مهنیة Professional Diploma

• مستوى الماجستير المهنى Professional MBA

• مستوى الماجستير الأكاديمي Academic MBA

• مستوى الدكتوراه المهنية فى الادارة DBA



3- برنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال PBIS:

يمنح على برنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال PBIS بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان درجات الدبلوم و الماجستير و دكتوراة الفلسفة في تخصص نظم معلومات الأعمال ،, يعمل برنامج الدراسات العليا الأكاديمية في نظم معلومات الأعمال (PBIS ) بنظام الساعات المعتمده، و يمنح درجة الدبلوم و درجة الماجستير و درجة دكتوراة الفلسفة في نظم معلومات الأعمال.

و يقوم بالتدريس في البرنامج نخبة من أستاذة كلية التجارة و إدارة الأعمال علاوة علي نخبة منتقاة من أستاذة كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بالجامعة و أيضآ من مختلف جامعات الجمهورية، و الذين شغلوا مناصب علمية و أكاديمية متعددة و يمتلكون العديد من الخبرات العملية و علي دراية بكل جديد و حديث في تخصص نظم معلومات الأعمال.

تتم الدراسة في البرنامج باللغة الإنجليزية، كما تتم الدراسة بمقر الكلية بالزمالك.

ويعمل البرنامج علي إعداد خريج تنافسي يتمتع بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل علي المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال تكنولوجيا و نظم معلومات الأعمال .

ويستهدف البرنامج:

- المديرون ومن يشغلون وظائف ادارية و اشرافية في مختلف المؤسسات.

- المعيدون والمدرسون المساعدون بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية و الخاصة.

- أخصائي نظم معلومات الأعمال بقطاعات الدولة المختلفة و الشركات العامة و الخاصة.

- الراغبون في تطور قدراتهم و معارفهم ومهاراتهم الذاتية بصورة عصرية.

- العاملون في مجال تكنولوجيا و نظم معلومات الأعمال.

- خريجي تخصص نظم معلومات الأعمال (BIS) و خريجي تخصص نظم المعلومات الإدارية (MIS ) من مختلف الجامعات المصرية و العربية و الاجنبية و المعاهد العليا.