نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. ترشيح 4754 طالب من الشعبة الأدبية للمعاهد

محمد صبحى

كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، عن ترشيح 4745 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية للمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى في حين تم ترشيح 60476 ألف طالب وطالبة للكليات الجامعية.

وعلى جانب آخر أتاح موقع التنسيق الإلكترونى تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الذين استفدوا الرغبات لتدوين رغبات بموقع التنسيق لا تتناسب مع المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة.

ويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات من جديد بالدخول على الرابط التالى https://tansik.digital.gov.eg/Application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

وكان مكتب التنسيق أعلن أن عدد (5154) طالب وطالبة استنفدوا رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية بالمرحلة الثانية للتنسيق وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم اتاحة الفرصة لهم لإبداء رغبات جديدة.

