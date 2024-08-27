اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 09:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتعرف على النتيجة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 08:08 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتعرف على النتيجة موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك بعد إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية على الموقع الإلكترونى، وفيما يلى رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية باستخدام الرقم السرى ورقم الجلوس. https://tansik.digital.gov.eg/application/

وعلى جانب آخر، أتاح موقع التنسيق الإلكترونى تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الذين استفدوا الرغبات لتدوين رغبات بموقع التنسيق لا تتناسب مع المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة.

ويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات من جديد بالدخول على الرابط التالى https://tansik.digital.gov.eg/Application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

وكان مكتب التنسيق أعلن أن عدد  (5154) طالب وطالبة استنفدوا رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية بالمرحلة الثانية للتنسيق وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم  وسيتم اتاحة الفرصة لهم لإبداء رغبات جديدة.

وانطلقت  أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد يوم الثلاثاء الماضى بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى بإجمالى عدد طلاب 286 ألف و88 طالب وطالبة، و230 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% بإجمالى عدد طلاب 66 ألف و969 طالب وطالبة، ليصبح إجمالى أعداد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق 353057 ألف من طلاب الثانوية العامة.

 






تنسيق المرحلة الثانية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمى

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ادبى

نتيجه تنسيق المرحله الثانيه

نتيجه تنسيق المرحلة الثانيه

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق

رابط الحصول على نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق المرحله الثانيه ادبى

نتيجة التنسيق

الحصول على نتيجة التنسيق

نتيجة المرحلة الثانية

الثانوية العامة

تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

الثانوية

اليوم السابع بلس

تنسيق الجامعات

التنسيق

كليات المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

رابط تنسيق المرحلة الثانية

رابط نتيجة الثانوية العامة

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

رابط نتيجة المرحلة الثانية الثانوية العامة

التعليم

نتيجة

نتيجه الثانوية العامة

المرحلة الثانيه




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة