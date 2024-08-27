نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتعرف على النتيجة

كتب محمد صبحى

ينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك بعد إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية على الموقع الإلكترونى، وفيما يلى رابط موقع التنسيق الإلكترونى للتعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية باستخدام الرقم السرى ورقم الجلوس. https://tansik.digital.gov.eg/application/

وعلى جانب آخر، أتاح موقع التنسيق الإلكترونى تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الذين استفدوا الرغبات لتدوين رغبات بموقع التنسيق لا تتناسب مع المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة.

ويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات من جديد بالدخول على الرابط التالى https://tansik.digital.gov.eg/Application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

وكان مكتب التنسيق أعلن أن عدد (5154) طالب وطالبة استنفدوا رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية بالمرحلة الثانية للتنسيق وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم اتاحة الفرصة لهم لإبداء رغبات جديدة.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد يوم الثلاثاء الماضى بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى بإجمالى عدد طلاب 286 ألف و88 طالب وطالبة، و230 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% بإجمالى عدد طلاب 66 ألف و969 طالب وطالبة، ليصبح إجمالى أعداد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق 353057 ألف من طلاب الثانوية العامة.