مش بس الحليب.. أطعمة غنية بالكالسيوم للحفاظ على العظام

كتبت إيناس البنا

هشاشة العظام هو مرض فقدان العظام، حيث تصبح العظام ضعيفة للغايةويزيد خطر الإصابة بالكسور بشكل كبير. يؤدي انخفاض قوة العظام وكتلتها إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى الرجال والنساء، ويؤدي نقص الكالسيوم على المدى الطويل حسب موقع هيلث سايد أيضًا إلى هذا المرض العظمي، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة البريطانية، يعمل النظام الغذائي الغني بالكالسيوم على تعزيز صحة العظام وجعلها أقوى.

وفيما يلي 5 أطعمة غنية بالكالسيوم إلى جانب الحليب تعزز صحة العظام:

اللوز

اللوز من المكسرات الصحية التي تحتوي على فيتامين هـ والنحاس والمغنيسيوم والريبوفلافين والكالسيوم، فاللوز مصدر رائع للكالسيوم، كما أنه يحتوي على دهون صحية وألياف تساعد على زيادة كثافة العظام.

الخضراوات الخضراء

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن الخضراوات الورقية الخضراء هي في الواقع مصدر رائع للكالسيوم. فهي لا تحتوي فقط على الزنك والحديد والبوتاسيوم والألياف، بل تحتوي أيضًا على كمية صحية من الكالسيوم، يمكن إضافة الخضروات مثل الكرنب والسبانخ والكرنب والبروكلي إلى النظام الغذائي لتعزيز كثافة العظام ومنع هشاشة العظام.

الزبادي

الزبادي غذاء بروبيوتيك، مفيد للجهاز الهضمي، وهو منتج ألبان مثل الحليب، وهو مفيد للعظام، يحتوي الزبادي على كمية كبيرة من الكالسيوم وفيتامين د للعناية بالعظام والعضلات، كما أنه يساعد على امتصاص الكالسيوم المعوي بشكل أفضل، مما يعزز صحة العظام بشكل كبير.

الحبوب المدعمة بالكالسيوم

تعد تناول الأطعمة المدعمة بالكالسيوم من الطرق الرائعة لتلبية متطلبات الكالسيوم، يمكن أن تكون الحبوب المدعمة بالكالسيوم على الإفطار مغذية ومغذية، ويمكن أن تساعد في منع نقص الكالسيوم في الجسم وتعزيز صحة العظام.

