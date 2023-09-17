اليوم السابع
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5 نصائح للرجال فوق الـ60 عاما لمنع فقدان العظام

الأحد، 17 سبتمبر 2023 10:00 ص
5 نصائح للرجال فوق الـ60 عاما لمنع فقدان العظام منع فقدان العظام وتمارين تحمل الوزن
كتبت إيناس البنا

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فقدان العظام هو علامة طبيعية جدًا للشيخوخة، وتعتبر الستينيات من العمر بشكل خاص مرحلة محفوفة بالمخاطر في الحياة، بعد سن معينة، ستبدأ حتما كثافة العظام لدى الرجال في الانخفاض، ولذلك ينصحهم باتخاذ الطرق الوقائية للحفاظ على قوة العظام لأطول فترة ممكنة، وفقا لموقع "thehealthsite".

ابدأ تدريب القوة

يساعد تدريب الأثقال على استعادة قوة العضلات وقوة العظام، يتعرض الرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا لخطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام، لذا يجب أن تكون زيادة قوة العظام أولوية، حتى لو كنت مبتدئًا، يمكنك البدء ببطء باستخدام الأدوات الخفيفة والتقدم تدريجيًا إلى الثقيلة.

تمارين تحمل الوزن

وتشمل تمارين تحمل الوزن الركض والجري والمشي والقفز، سيساعد ذلك أيضًا الرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا في الحفاظ على صحة عظامهم.

الحفاظ على وضعك

الوضعية الجيدة تضمن توزيع وزن الجسم بالتساوي، وهذا يساعد على منع أي ضغط إضافي على أي جزء معين من الجسم. 

ممارسة تمارين التوازن والاستقرار

وفقًا للأبحاث، فإن ممارسة تمارين التوازن والثبات يمكن أن تساعد أيضًا في عكس فقدان العظام، ممارسة التمارين مثل اليوجا أو التاي تشي.

الراحة الكافية

تتطلب العظام والعضلات والجسم كله قدرًا كافيًا من الراحة للشفاء والتعافي، تأكد من أنك لا تنكر ذلك من جسمك.

 


منع فقدان العظام

تمارين تحمل الوزن

كبار السن



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