حياة كريمة بالمنيا.. تنفيذ 213 مشروعا بالشباب والرياضة و61 بالتضامن الاجتماعى

المنيا - حسن عبد الغفار

أنجزت مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات عظيمة تليق بمكانة مصر والمصريين، وكان للصعيد نصيب كبير من مخططات العمل التنموى وخاصة محافظة المنيا، ومن أهم هذه المشروعات التى تمت على مدار السنوات الماضية، ضمن مشروعات حياة كريمة على أرض عروس الصعيد ساهمت فى دفع عجلة التنمية وتحقيق الرؤية الطموحة لمستقبل أفضل، ومن تلك المشروعات :

من بينها قطاع الشباب والرياضة الذى بلغت تكلفته 590 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ 213 مشروعا، ومن أبرزها: إحلال وتجديد إستاد المنيا الرياضي، وإنشاء نادى متحدى الإعاقة بمدينة المنيا الجديدة، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد عدد 205 مراكز شباب على مستوى مراكز المحافظة.

أيضا قطاع التضامن الاجتماعى وبلغت تكلفة مشروعاته 6.5 مليار جنيه حيث تم تنفيذ 61 مشروعا، ومن أبرزها: البرنامج القومى لتكافل وكرامة، ومبادرة 2 كفاية، استكمال إنشاء مركز العزيمة للتأهيل وعلاج الإدمان بمركز سمالوط، إحلال وتجديد 41 وحدة اجتماعية بمراكز المحافظة.

كذلك قطاع الثقافة بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه تم تنفيذ 5 مشروعات، ومن أبرزها: إنشاء مكتبة مصر العامة فرع المنيا، إنشاء قصر ثقافة المنيا الجديدة، و تطوير قاعة مؤتمرات ومسرح قصر ثقافة المنيا.

بالإضافة الى قطاع القضاء والمحاكم وبتكلفة بلغت 56 مليون جنيه تم تنفيذ 21 مشروعا، ومن أبرزها: إنشاء مجمع محاكم أبو قرقاص، إنشاء مأمورية أبو قرقاص الكلية، وإعادة إنشاء مبنى محكمة سمالوط الجزئية، ويجرى الانتهاء من إنشاء محكمة ديرمواس الجزئية.

الى جانب المشروعات الصغيرة و بتكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه تمثلت فى إتاحة قروض صغيرة للشباب لإقامة مشروعاتهم وذلك من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية وجهاز تشغيل شباب الخريجين، والتى وفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل.