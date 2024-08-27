لو بتعانى من حرقة المعدة.. قائمة أطعمة تساعد فى العلاج وأخرى ابتعد عنها

كتبت إيناس البنا

حرقة المعدة هي ألم حارق في صدرك يحدث عادة بعد تناول الطعام. يمكن أن يحدث هذا عندما تعاني من ارتداد الحمض، إذا كنت تعاني من حرقة المعدة بشكل متكرر، فقد يكون ذلك علامة على مرض الارتجاع المعدي المريئي، وهي حالة مزمنة تسبب نوبات متكررة من الارتجاع الحمضي.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ أمراض الباطنة العامة والجهاز الهضمى والكبد بمستشفى إيتاى البارود العام، أنه يمكن أن يساعد ما تأكله في تخفيف حرقة المعدة.

وأوضح أن الأطعمة التي تساعد في علاج حرقة المعدة هى ما يلى :



الدهون الصحية يمكن أن تساعدك الدهون الصحية على تقليل أعراض حرقة المعدة، تتضمن أمثلة الدهون الأحادية غير المشبعة: الافوكادو زيت الزيتون والسمسم وعباد الشمس، المكسرات والبذور، الفول السوداني وزبدة الفول السوداني

العسل له فوائد عديدة، بما في ذلك علاج ارتداد الحمض، فهو يقلل من احتمالية الإصابة بارتجاع الحمض، يساعد تناول العسل في تغطية بطانة المعدة والمريء. ويمنع هذا الطعام والعصائر من الصعود إلى المريء.

منتجات الألبان قليلة الدسم والخالية من الدسم أيضا تقلل من حرقة المعدة، ولكن اختر منتجات الألبان قليلة الدسم، يمكن مثلا اختيار الحليب قليل الدسم أو الخالي من الدسم والجبن؟وأشار إلى أنه في فئة الفاكهة يجب تناول الفواكه غير الحمضية، بدلاً من الفواكه الحمضية، والتي تشمل التفاح، الموز، العنب، البطيخ ، الكمثرى.

الأطعمة التي يجب تجنبها

أوضح الطبيب أنه في حين أن بعض الأطعمة مفيدة في تقليل حرقة المعدة، فإن البعض الآخر لا يساعد، من الأطعمة الحمضية إلى الأطعمة الحارة، إليك الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت تعاني من حموضة المعدة، أبزرها الأطعمة الحمضية مثل الطماطم والفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والأناناس والجريب فروت شديدة الحموضة، فيمكن أن يؤدي الحمض الموجود في هذه الفواكه إلى ظهور أعراض حرقة المعدة.

أيضا بعض المشروبات يمكن أن تؤدي إلى استرخاء عضلات المريء، في حين قد تؤدي مشروبات أخرى إلى تضخم المعدة، مما يؤدي إلى إفراز حمض المعدة. تشمل هذه المشروبات، المشروبات الغازية والقهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

الأطعمة الغنية بالدهون أيضا تؤدي إلى تفاقم أعراض حرقة المعدة، ويحدث هذا لأن الدهون تستغرق وقتًا أطول للهضم، تشمل الشوكولاتة والحلويات، اللحوم الحمراء الدهنية، بجانب ذلك الأطعمة الحارة تسبب تهيجًا لبطانة المعدة، مما قد يلعب دورًا في إصابة الشخص بحرقة المعدة.

