زراعات عباد الشمس تزين أراضى الشرقية.. ومزارع: مربح للفلاح.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

محصول عباد الشمس "دوار الشمس" يعد مصدرا هاما للزيوت التى تستخدم فى الطهى وأغراض أخرى، ويدخل فى صناعة الأعلاف الحيوانية وهو من المحاصيل الصيفية.

وقال المهندس محمد الشبراوى مدير عام بالزراعة بالمعاش إن نبات عباد الشمس من النباتات الزيتية ويستمر فى الأرض من 100 إلى 110 أيام، وله نظام معروف ومتبع منذ زراعته وحتى حصاده.

وأضاف أحمد صلاح أحد زراع عباد الشمس أنه يتم حرث الأرض ثلاث مرات وتسويتها وتخطيطها 4 خطوط فى القصبة الواحدة مع وضع الأسمدة الكيماوية السوبر فوسفات قبل التخطيط بنسبة 6 شكاير للفدان الواحد ثم تبدأ الزراعة بحيث يكون بين كل جورة والأخرى 30 سم، ثم يتم رى الأرض وبعدها الإنبات يتم خف الأرض وترك شجرة واحدة بكل جورة، وتتم مراعاة الأرض بتنقية الحشائش وعزقها وريها ورشها بالأدوية إذا ظهرت أى أمراض، وفى نهاية الـ100 يوم يظهر اللب بلون أسود ويتم حصاد الأرض ووضع الأقراص فى مكان مشمس، لفترة ليتم جفاف الثمرة تماما وبعدها يتم الدرس والتعبئة والبيع.

من جانبه أكد المهندس حسين طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن حصيلة ما تمت زراعته من محصول عباد الشمس بلغ أكثر 15 ألف فدان من إجمالي المستهدف زراعته بمساحة تصل 18 ألف فدان، وأن زراعة المحصول تبدأ العروة الأولى في أول الصيف خلال شهري مايو ويونيو، فيما تبدأ العروة الثانية من عباد الشمس في شهري يوليو وأغسطس، ويستمر المحصول في التربة 3 أشهر حتى تمام النضج، ثم يبدأ الحصاد واصفرار لون النبات وتساقط أوراقه على السيقان إشارة إلى نضجه.

ويعد عباد الشمس مصدرا هاما للتغذية للإنسان والحيوان إذ ينتج منه زيت عباد الشمس عالي الجودة، حيث تصل نسبة الزيوت فيه إلى 50%، كما يتميز بكونه مادة غنية بالبروتين بعد عصره وتقديمه أعلاف للحيوانات.



دوار الشمس



عباد الشمس _1



م. محمد الشبراوى