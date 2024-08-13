افتتاح وحدتى العناية المركزة المتوسطة لأمراض الباطنة وأمراض الصدر بمستشفى سوهاج الجامعى

سوهاج محمود مقبول

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وحده العناية المركزة المتوسطة لأمراض الباطنة، ووحدة الرعاية المركزة لأمراض الصدر، وذلك بمستشفى سوهاج الجامعي، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كليه الطب البشري والدكتور خالد عبد العال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور نائل عبد الحميد رئيس قسم الباطنة، الدكتور كمال عبد الستار رئيس قسم الأمراض الصدرية، الدكتور علي طه القرياتي استاذ الباطنة، ونخبة من أساتذة الباطنة والصدرية ونواب مدير المستشفى وأعضاء هيئة التدريس وشباب الاطباء.

وأكد الدكتور حسان النعماني على أن الجامعة تسعي إلى زياده عدد آسره العناية المركزة لخدمة المرضي المواطنين المترددين عليها من داخل المحافظة والمحافظات المجاورة من جنوب الصعيد، حيث بلغ إجمالي الاسره في أغسطس 2023 إلى 26 سرير عناية مركزة، وفي الوقت الحالي بعد مرور عام بلغت عدد الآسرة 204 سرير عناية مركزه بالمستشفيات الجامعية في كافه التخصصات الطبية، موضحاً أن كل تخصص يعمل عليها كوادر مدربة على أعلى مستوى من الكفاءة الطبية والتى تتميز بها مستشفيات جامعة سوهاج.

وأضاف النعماني أنه سوف يتم المرحلة القادمة إضافة 66 عناية مركزه منهم 30 عنايه مركزة داخل مستشفى الجراحات المتخصصة، و التي سوف يتم افتتاحها قريباً و36 سرير عناية مركزة اخري بمستشفى شفا الأطفال التي أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسى لخدمة اطفال الصعيد، وتم ضمها الي المستشفيات التابعة لجامعة سوهاج

وأوضح الدكتور مجدي القاضي أنه تم إضافة 6 أسره بوحدة العناية المركزة المتوسطة لأمراض الباطنة لخدمه المرضي المترددين علي القسم ليصبح اجمالي عدد الآسرة بالوحدة 12 سرير، إضافة إلى 12 سرير عنايه مركزة بالمستشفى الجامعي الجديد، حيث تم تزويد الوحدة بعدد من أجهزه مراقبه العلامات الحيوية علي مدار الساعة وقياس الأكسجين وأجهزه رسم القلب والصدمات ليصبح اجمالي عدد آسره العناية المركزة بقسم الباطنة 24 سرير،

كما تم إضافة 7 سرير عناية مركزه وفائقة لقسم الأمراض الصدرية ليصبح إجمالي عدد الأسرة داخل الوحدة 12 سرير، إلى جانب 6 آسره بالمستشفى الجامعي الجديد ليصبح الإجمالي 18 سرير عنايه تخدم مرضي الصدر.

وأضاف الدكتور خالد عبد العال ان الآلاف من المرضي يتلقون الرعاية الصحية والعلاجية داخل الرعايات المركزة بالمستشفيات الجامعية، و طبقاً لإحصائيات وحده الخدمات الالكترونية بالمستشفى تردد علي العنايات المركزة 13 الف و516 مريض خلال الفترة من شهر أغسطس 2023 وحتي نهاية شهر مايو 2024

ومن جانبه أكد الدكتور نائل عبد الحميد علي ان قسم الباطنة يشهد طفره في التحديث والتطوير، وأضافه تلك الآسرة سوف يخدم مرضي أمراض الباطنة عالية الخطورة مثل الغيبوبة الكبدية وامراض الكلي والمناعة والجهاز الهضمي.

وقال الدكتور كمال عبد الستار ان إضافة تلك الآسرة لقسم الامراض الصدرية سوف يخدم قطاع كبير من المرضي المترددين علي القسم والذين يعانون من أمراض تنفسية مزمنة، والتي تمثل مشكلة صحية عام.



العناية المتوسطة بجامعة سوهاج



جولة رئيس الجامعة داخل العناية المتوسطة



إفتتاح وحدة العناية المتوسطة بجامعة سوهاج



إزاحة الستار بالإفتتاح



رئيس جامعة سوهاج بالعناية